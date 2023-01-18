Банки обещают: принудительной продажи жилья на этот раз не будет

В прошлый кризис из-за падения цен на недвижимость банки начали требовать у людей дополнительные залоги. Это привело к волне вынужденных продаж жилья, из-за чего цены упали еще больше.

Тогда банки сильно зависели от зарубежного финансирования, поскольку объем их собственных депозитов, которые можно было бы использовать для выдачи кредитов, был недостаточным, вспоминает эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк. Но когда грянул финансовый кризис, зарубежные краны оказались перекрытыми, говорит специалист.

Кроме того, накануне прошлого кризиса кредитная политика эстонских банков была далека от принципов ответственного кредитования, которых они придерживаются сейчас, напоминает Тоомпарк.