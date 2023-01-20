Взрыв баллона с монтажной пеной причинил большой ущерб квартире

Мужчина принес в теплую кухню баллоны с монтажной пеной из припаркованной на морозе машины, а затем вернулся на улицу, чтобы убрать снег. Работая, он услышал из дома громкий шум, а вбежав внутрь, увидел ужасную сцену.

Содержимое баллона разлетелось по мебели, технике, по стенам и потолку, и по всем предметам на кухне. Кроме того, водопроводный кран в раковине открылся, а слив засорился, поэтому кухня еще и пострадала от воды. Содержащийся в монтажной пене клей испортил все поверхности и вещи в помещении.

„В данном случае повезло, что люди и домашние животные не пострадали, а дом был застрахован. Однако теперь снова предстоит провести ремонт кухни“, - сказала руководитель группы имущественных ущербов PZU Марге Хабакукк. Ликвидация последствий обошлась примерно в 4000 евро.

„Такие случаи наглядно демонстрируют, насколько важно страховать жилье и то, что в нем находится. Без помощи страховки подобные происшествия сопровождались бы очень крупными тратами. Авария также показывает необходимость правильного хранения различных химикатов, будь то строительные материалы или даже чистящие средства“, - добавила Хабакукк.