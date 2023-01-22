ФОТО | Kinnisvara24: cамые популярные объекты недвижимости за прошлый год

„Статистика по всем уездам показывает, что больше всего интереса вызывали объявления о продаже частных домов, однако сделки в прошлом году все же чаще всего заключали с квартирами“, – сказал исполнительный директор Kinnisvara24.ee Урмас Уйбомяэ. По словам Уйбомяэ, жители Эстонии мечтают о частных домах и уединении, но, к сожалению, при выборе жилья решающим фактором становятся финансовые возможности.

Наибольший интерес в прошлом году вызвала расположенная в деревне Принги волости Виймси вилла с функциональным архитектурным решением и открытым бассейном, которую продавец оценил в 1,7 миллиона евро. Чуть менее часто посетители портала просматривали объявление о продаже дома в прибрежном районе Пирита, который стоил более чем в четыре раза меньше виллы.

Высокий интерес среди посетителей портала Kinnisvara24 также вызвала просторная светлая 4-комнатная квартире в стиле деревенского дома, расположенная в поселке Каэрепере в Рапламаа. В 2018 году эта квартира заняла второе место в конкурсе на самый красивый дом Эстонии.

По словам Уйбомяэ, люди все чаще стали присматриваться к недвижимости за пределами Харьюмаа, поскольку цены там могут быть в несколько раз ниже. Стоимость квадратного метра квартиры в Каэрепере, например, втрое ниже стоимости квадратного метра в доме, расположенном в Виймси или Пирита, да и в принципе квартира в Каэрепере являлась примером очень заманчивого предложения.

На рынок недвижимости в прошедшем году оказывали влияние энергетический кризис и война в Украине. В начале прошлого года число выставленных на продажу объектов недвижимости снизилось впервые за последние десять лет. Затем рынок восстановился, и количество предложений стало расти от месяца к месяцу, что нашло отражение в статистике портала, касающейся числа объявлений о продаже. По заверению Уйбомяэ, больше всего появлялось объявлений о продаже недвижимости от частных лиц. Что же касается типов выставленной на продажу недвижимости, то чаще всего это были части дома и квартиры.