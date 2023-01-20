Таблица процентов: что произойдет с платежами по кредитам, если Euribor продолжит повышаться(4)
Финансовый мир достаточно единодушно сходится во мнении о том, что рост ставки Euribor продолжится и в нынешнем году. Поскольку в Эстонии свыше 190 000 действующих жилищных кредитов, то повышение процентной ставки напрямую влияет на достаточно большую часть населения.
„Нет смысла представлять себе сверхвысокие процентные ставки, однако на всякий случай каждой взявшей кредит семье стоит учитывать, что может произойти с её кошельком, если Euribor хотя бы временно повысится до уровня, на котором он уже бывал и ранее, то есть до пяти процентов“, – предупредил партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.
„Если когда-то составленные банками расчеты нагрузки с более высокими процентами казались заёмщикам вызывающей скуку формальностью, то сегодня можно сказать, что речь о разумной осведомленности. По меньшей мере, в теории даже при продолжающемся росте ставки Euribor люди должны быть в состоянии осуществлять возвратные платежи по кредитам. Это может быть реальным, конечно же, в том случае, если они сохранили свои рабочие места, и общий рост стоимости жизни не слишком ощутимо опустошил их кошелек“, – констатировал Сооман.
„Один сегмент рынка – арендный бизнес – уже испытал достаточно сильный удар. Ожидавшийся инвесторами дополнительный доход даже при нынешнем уровне процентов сменяется вовсе дополнительными расходами, что и является одной из причин роста количества предложений, поскольку люди стремятся избавиться от лишнего балласта“, – добавил он.