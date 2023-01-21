Спасатели: в случае неправильно установленной двери собственник квартиры может быть оштрафован

В случае ЧП все соседи по лестничной клетке должны иметь возможность беспрепятственно открыть двери своих квартир и покинуть помещение, а если входная дверь мешает соседу, то ее придется заменить.

Как рассказала в интервью „Великолепной четвёрке“ на Радио 4 инспектор Спасательного департамента Анна Ренжина, изначально расположение дверей во всех многоквартирных домах соответствовало правилам. Они должны были открываться так, чтобы соседи не мешали друг другу одновременно покидать свои жилища в случае острой необходимости. Эта информация прописана в стандартах строительства и проекте здания.

„Когда люди устанавливали новые двери, они не смотрели на нормы и проект дома, и в спасательный департамент начало приходить больше жалоб о том, что двери соседей мешают эвакуации“, - отметила инспектор.

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