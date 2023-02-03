Эксперт: активность рынка недвижимости упала до уровня 10-летней давности
Исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер сказал, что, если во второй половине прошлого года средняя цена квадратного метра при сделках купли-продажи таллиннских квартир была в диапазоне 2 900–3 000 евро, а в декабре, в силу статистической аномалии, даже выше этого, то на основании сделок, заключённых в первой половине января, можно утверждать, что стоимость квадратного метра упала до 2 700 евро.
„Начало года обычно бывает спокойным, кто-то просто стремится продлить себе праздничный период, и многие семьи на время школьных каникул уезжают из Таллинна. Так что, в первой половине месяца в столице было совершено всего около 200 сделок с квартирами, и довольно сложно представить, что активность второй половины месяца позволит достичь уровня близкого к показателю января прошлого года, когда было заключено 710 сделок“, – прокомментировал январские тенденции Мартин Вахтер, исполнительный директор 1Partner Kinnisvara.
„В первой половине января нынешнего года средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне составила около 2 700 евро. Такой же она была в марте прошлого года. Похоже, что статистика вновь становится реальной, и сделки вещного права с квартирами в новостройках по ранее оговорённым ценам искажают статистику уже не так сильно. Поскольку тон в основном начинают задавать квартиры на вторичном рынке, средней цены в 3 000 евро за квадратный метр для квартир в Таллинне мы ещё какое-то время видеть не будем“, — сказал Мартин Вахтер.
„Если рассматривать рост цен за длительный период, то после введения евро средняя цена квадратного метра квартир увеличивалась примерно на 10% в год, но с середины 2021 года рост резко ускорился, и до середины прошлого года этот показатель составлял более 20%. В какой-то степени было предсказуемо и сегодняшнее относительное затишье, потому что чем круче вечеринка, тем сильнее похмелье“, — образно описал ситуацию Вахтер.