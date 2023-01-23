Недвижимость
23.01.2023, 08:15

Инвесторы нацелились на недвижимость в Ида-Вирумаа: скоро там будет жарко!

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Kohtla-Järve
Kohtla-Järve
ФОТО: Dmitri Fedotkin | Delfi Meedia

Доходность на таллиннском рынке недвижимости сейчас невысока, а потому известные эстонские инвесторы Яак Роосааре и блогер Rahakratt нацелились на Ида-Вирумаа: там скоро станет жарко, обещают они, пишет dv.ee.

На прошедшей в минувшие выходные в Таллинне „Конференции инвестора Тоомаса“ между известными эстонскими инвесторами разгорелась дискуссия по поводу дальнейших перспектив вложений в недвижимость.

Как считает Rahakratt, инвестору-новичку сейчас стоит поискать недвижимость в уездах, подальше от столичной суеты.

„Сам я ищу объекты за пределами Таллинна, поскольку это требует меньших вложений“, — дополняет картину блогер.

„Кроме того, я бы проследил, куда и как распределяется поддержка для украинских беженцев, а также обратил бы внимание на те населенные пункты, где есть предприятия и рабочие места“, — описывает Rahakratt собственную стратегию выбора.

По его словам, самым горячим регионом с точки зрения инвестиций в недвижимость на сегодня является Ида-Вирумаа.

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