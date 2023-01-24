Шестимесячный Euribor приближается к отметке в 2,9%

Ставка Euribor, которая годами оставалась отрицательной, достигла нуля в июне 2022 года и с тех пор быстро растет.

В конце августа Euribor уже преодолел отметку в 1%, к 12 октября стал больше 2%, 20 декабря достиг 2,625%, 27 декабря - 2,703%, 6 января - 2,805%, а 20 января - 2,895%.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в Эстонии жилищных кредитов - увеличение Euribor означает также автоматическое увеличение платежей по кредиту.

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