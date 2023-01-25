ГАЛЕРЕЯ | В центре Таллинна появился новый парк со скульптурами и уголком для чтения

„Помимо профессиональных архитектурных решений и качественного строительства, в Merko большое внимание уделяется качеству создаваемой вокруг зданий жилой среды и возможностям, которые квартал предлагает жителям на месте. В парке Уус-Веэренни нашей целью было создать ориентированное на сообщество полноценное и разнообразное городское пространство, где найдутся занятия для людей разного возраста. Готовая парковая зона сочетает в себе умные устойчивые решения, зоны для игр и отдыха, искусство, а также библиотеку под открытым небом, вдохновленную только что завершившимся годом библиотек“, – пояснил менеджер по развитию квартала Уус-Веэренни Алар Тоомик.

Новый общественный парк расположен в центре Таллинна между кварталом Уус-Веэренни, который строит Merko, и зданиями на улице Вана-Лыуна. Парковая зона начинается за многоквартирными домами Пилле 4 и продолжается до бывшего машинного зала мебельной фабрики Лютера, то есть нынешнего здания Äripäev.

Парк был спроектирован архитекторами KINO Maastikuarhitektid. Это же бюро разработало решение внутреннего двора жилых домов первой очереди Уус-Веэренни, получившее ежегодную награду Союза ландшафтных архитекторов в 2020 году.

„Идея парка Уус-Веэренни основана на устойчивости и повторном использовании. Цель состояла в том, чтобы достойно переработать уже имеющийся на месте материал. Поэтому продуманно использовались разные слои бывшей промышленной зоны – асфальт, бетон, а также металлические конструкции. Пожалуй, этот парк является одним из первых примеров в ландшафтной архитектуре Эстонии, где такое большое количество отходов очевидно нашло новую форму использования“, –охарактеризовал историю рождения парка ландшафтный архитектор Мирко Тракс.