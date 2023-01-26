Эстонская недвижимость привлекает россиян: количество сделок увеличилось на 40%

По словам аналитика, в прошлом году иностранные резиденты совершили в Эстонии в общей сложности 3617 сделок купли-продажи недвижимости, что на 1,3% меньше, чем год назад. „Среди иностранцев самыми популярными по-прежнему являются Таллинн, Тарту, Пярну и Ида-Вирумаа. В последнем важную роль играют российские резиденты“, — сказал Вяхи.

„Общая тенденция такова: продавцов больше, чем покупателей, и доля местного капитала увеличивается. На фоне кризисов иностранцы меньше интересуются здешней недвижимостью и чаще продают, чем покупают. Кроме того, происходит смена поколений – люди, приехавшие сюда в 1990-е годы, стали старше, а их дети больше интересуются другими регионами. Поэтому довольно часто надвижимость в Эстонии продаётся, чтобы к выходу на пенсию приобрести дом на юге Европы, или её реализуют наследники предыдущего собственника. Этим также объясняется то, почему резидентов Королевства Швеции много среди продавцов, но не среди покупателей“, — сказал Вяхи.

„Наибольшее изменение за год произошло среди резидентов России, количество сделок по приобретению среди них резко увеличилось. Это связано с войной и волной эмиграции, затронувшей и Эстонию. В основном сюда эмигрировали люди, ранее уже как-то связанные с Эстонией, например, те у кого здесь семья или бизнес“, — сказал аналитик Uus Maa.

„Количество украинских покупателей также увеличилось за год, но их всё ещё намного меньше 100, поэтому они не оказывают на местный рынок купли-продажи сколько-нибудь значительного влияния“, — добавил Ристо Вяхи.

Топ-3 иностранных продавцов недвижимости в 2022 году по сравнению с 2021 годом:

Финны – 925 (-6,3%).

Россияне – 512 (+2,2%).

Шведы – 280 (+0,4%).

Топ-3 иностранных покупателей недвижимости в 2022 году по сравнению с 2021 годом:

Финны – 270 (-34,3%).

Россияне – 300 (+42,2%).

Немцы – 97 (-2%).