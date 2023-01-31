Банк Эстонии: люди побогаче скоро вернутся на кредитный рынок

В этом году ожидается улучшение спроса на жилищные кредиты, отмечает экономист Банка Эстонии Гайли Грюнинг.

Первые месяцы года на рынке жилищного кредитования обычно более спокойные, как ожидается и в 2023 году, но будущее во многом зависит от уверенности и финансового положения домохозяйств, пояснила представитель центробанка.

„Как правило, жилищные кредиты берут домохозяйства с доходом выше среднего, которые могут откладывать больше. Эти факторы также будут поддерживать спрос на жилищные кредиты, когда доверие будет восстановлено“, — заявила Грюнинг в пресс-релизе центробанка.