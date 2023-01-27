На пороге новых сокращений: ситуация в строительстве не внушает оптимизма

С начала нынешнего года шесть компаний официально проинформировали Кассу по безработице о своем намерении сократить в общей сложности до 70 рабочих мест, рассказывает советник по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Кооль.

Для сравнения: уведомления о коллективных сокращениях, полученные Кассой по безработице в декабре 2022 года, касались увольнения свыше 500 работников.

По словам руководителя компании E-Betoonelement (занимается разработкой и поставкой железобетонных конструкций) Вайдо Леоска, к коллективным увольнениям они пока не прибегали, однако вынуждены так или иначе сокращать штат – в первую очередь это относится к арендной рабочей силе.

„Ситуация довольно удручающая, особенно в жилищном строительстве. Вы наверняка в курсе, что проектов на стадии запуска сейчас крайне мало, девелоперы даже не решаются начать строительство, выжидают. Все это напрямую отражается на производственном секторе“, – делится подробностями Леоск.