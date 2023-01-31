ФОТО | Наконец-то! Экс-президент Арнольд Рюйтель и его супруга переехали в новый дом после пяти лет „приключений“(3)
Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель и его супруга Ингрид переехали в новый дом на Маарьямяэ, чего ждали целых пять лет. Вместе с ними будет жить их внучка с семьей, поскольку пожилой паре время от времени требуется помощь, пишет Kroonika.
Завершению строительства нового дома Ингрид (87) и Арнольда Рюйтеля (94) на Маарьямяэ предшествовала длинная сага. Ни к одному другому процессу строительства не было приковано столь пристальное внимание. общественности. Процесс начался в январе 2018 года, но уже к весне стало ясно, что все затянется.
Сейчас Ингрид не хочет вспоминать о неразберихе и проблемах, возникших в связи со строительством дома. „В определенная время действительно возникла неразбериха, но говорить об этом не хочется. Это дело застройщика, а не наше“, — отмечает она.