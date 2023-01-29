На месте выставочного центра построят жилой квартал с детским садом

По словам исполнительного директора Metro Capital Айна Кивисаара, предположительно, запланированный жилой квартал целиком будет построен за десять лет. „Одобренная на этой неделе Таллиннской горуправой планировка предусматривает появление на семи гектарах земли микрорайона с современной архитектурой и великолепными видами на город и море, где помимо многоквартирных домов будут также детский сад, внутриквартальная аллея и рекреационные зоны“. По словам Кивисаара, новый проект положительно скажется на стоимости недвижимости в этом районе. Он приводит в пример пустырь на месте бывшего Луна-парка, где теперь, в результате многолетнего продуманного планирования и работы Metro Capital располагается солидный и престижный жилой квартал.

И все же в этом году строительство еще не начнется, поскольку проектирование и согласование проекта занимают время. Однако девелопер еще в прошлом году провел международный архитектурный конкурс, победителя в котором помогали выявлять представители как городской управы, так и местного архитектурного сообщества.«Поскольку заключение окончательного соглашения с победителем конкурса пока в процессе, на сегодняшний день еще рано объявлять его во всеуслышание. Если же все пойдет по плану, то новый жилой квартал станет образцом лучшей современной скандинавской архитектуры“, - немного приоткрывает завесу тайны Кивисаар. В жилых домах в основном планируются 3-5-комнатные квартиры, подходящие для больших семей.

В падении продаж на рынке недвижимости проблемы для проекта на Пирита теэ Кивисаар не видит. „Будучи опытным девелопером, мы рассматриваем рынок недвижимости в более долгосрочной перспективе, а потребность в подобном просторном жилье со временем будет только возрастать. Местонахождение, выбранная концепция развития и качественное осуществление должны привлекать покупателей как сейчас, так и десять лет спустя“.

На данный момент детальная планировка Metro Capital для участка недвижимости на Пирита теэ, 28 передана Таллиннской городской управой городскому собранию на утверждение.