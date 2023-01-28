В центре Таллинна построят 28-этажную высотку City Plaza 2

Напротив центра „Виру“ на месте бывшего здания Академии художеств, где уже много лет расположена обширная автостоянка, в начале 2026 года планируется построить 28-этажный City Plaza 2, сообщил застройщик. С пуском здания в эксплуатацию в квартале станет больше на 21 000 кв. метров офисных площадей.

По словам члена правления застройщика Estconde Invest OÜ Ангела Андла, строительство планируется начать сразу после получения разрешения на строительство - по всем предположениям весной-летом этого года.

„Здание City Plaza 2 будет класса энергопотребления А, будут внедрены энергоэффективные решения и самые эффективные системы отопления и вентиляции. На здании будет размещено 2000 квадратных метров солнечных панелей“, — добавил Андла.