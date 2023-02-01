01.02.2023, 13:31
„Они просто поменяли замок в офисе“: собственники бьются за управление Kalevi Panorama
ФОТО: | Delfi Meedia
Известный эстонский предприниматель Юрий Петров смещен с руководящего поста в компании, построившей жилой комплекс Kalevi Panorama, и оспаривает это в суде. Его партнер, крупный российский предприниматель Владимир Воронин, заявил, что утратил к Петрову доверие, пишет dv.ee.
„Это рейдерский захват“, – говорит Юрий Петров „Деловым ведомостям“. Почти 9 лет назад он приехал в Эстонию, чтобы делать проект, в который, по его словам, „вложил душу“.
Теперь три высотки в районе стадиона „Калев“ – Kalevi Panorama, стройкой которых он руководил, оказались в центре конфликта. Владельцы компании-девелопера Tycoon не могут договориться, кто ей должен управлять.