ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | Страхование жилья: эксперты разобрали на реальных примерах, какая из сторон должна оплачивать ущерб

Одна квартира, две страховки

„Внезапно выяснилось, что наша квартира застрахована в двух страховых фирмах. Первая страховка была оформлена при взятии ипотеки, потому что наша квартира была залогом под ипотеку сына. Это было давно, и мы уже об этом забыли. Потом я второй раз застраховал квартиру, уже в другой фирме. Сейчас узнали, что у нас две страховки на одну и ту же квартиру. Неужели страховые компании не видят, застраховано ли уже жилье? Как может быть две страховки? Какую вообще информацию видит страховщик? Может ли вырасти стоимость страховки в одной фирме, если до этого в квартире были страховые случаи, но ими занималась другая фирма?“, пишет Виктор из Нарвы.

Комментирует специалист по продукту страхования имущества Seesam Дагмар Гилден: Подобные ситуации регулируются законом, и страховщики несут солидарную ответственность. Страховщик видит только действующий для него договор и связанную с ним информацию и, как правило, выплачивает возмещение на этой основе. Однако в ходе оценки ущерба может выясниться, что есть еще один страховщик, например, через держателя ипотеки, и тогда в игру вступает солидарная ответственность. В любом случае, у страхователя нет права требовать двойного возмещения.

Поскольку страховая компания не видит данные по домашнему страхованию в другой компании, то размер страховой премии не может зависеть от убытков, которые произошли в другом страховом обществе. На размер страховой премии может повлиять история страхования и убытков только у одного конкретного страховщика.

Кроме того, на страховую премию оказывают влияние цены на ремонтно-строительные работы, а также общая тенденция к изменению потребительских цен.

Чья страховка должна отвечать?