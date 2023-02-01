ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | Страхование жилья: эксперты разобрали на реальных примерах, какая из сторон должна оплачивать ущерб
В теории вопросы страхования жилья кажутся понятными. Но когда дело доходит до практики, начинается паника – кто за что отвечает, какая информация есть у страховщиков и кто вообще должен оплачивать ущерб в том или ином случае? „МК-Эстония“ собрала реальные ситуации и попросила специалистов прокомментировать их.
Одна квартира, две страховки
„Внезапно выяснилось, что наша квартира застрахована в двух страховых фирмах. Первая страховка была оформлена при взятии ипотеки, потому что наша квартира была залогом под ипотеку сына. Это было давно, и мы уже об этом забыли. Потом я второй раз застраховал квартиру, уже в другой фирме. Сейчас узнали, что у нас две страховки на одну и ту же квартиру. Неужели страховые компании не видят, застраховано ли уже жилье? Как может быть две страховки? Какую вообще информацию видит страховщик? Может ли вырасти стоимость страховки в одной фирме, если до этого в квартире были страховые случаи, но ими занималась другая фирма?“, пишет Виктор из Нарвы.
Комментирует специалист по продукту страхования имущества Seesam Дагмар Гилден: Подобные ситуации регулируются законом, и страховщики несут солидарную ответственность. Страховщик видит только действующий для него договор и связанную с ним информацию и, как правило, выплачивает возмещение на этой основе. Однако в ходе оценки ущерба может выясниться, что есть еще один страховщик, например, через держателя ипотеки, и тогда в игру вступает солидарная ответственность. В любом случае, у страхователя нет права требовать двойного возмещения.
Поскольку страховая компания не видит данные по домашнему страхованию в другой компании, то размер страховой премии не может зависеть от убытков, которые произошли в другом страховом обществе. На размер страховой премии может повлиять история страхования и убытков только у одного конкретного страховщика.
Кроме того, на страховую премию оказывают влияние цены на ремонтно-строительные работы, а также общая тенденция к изменению потребительских цен.
Чья страховка должна отвечать?
„Со мной произошел неприятный случай. Несмотря на то, что я живу в обычном доме, надо мной расположена социальная квартира. Живет там пьяница, который с завидной периодичностью что-нибудь устраивает. На этот раз он помылся в неисправном душе и устроил потоп. У меня повреждения на потолке небольшие, но все же есть, хочу получить ремонт или компенсацию. Моя квартира застрахована, социальном жилье тоже страхуют. Кто из нас должен сообщать о происшествии? Сосед – в свою страховую компанию, так как виноват, или я должен обратиться к своему страховщику?“, пишет Виталий из Таллинна.
Комментирует специалист по продукту страхования имущества Seesam Дагмар Гилден: Со страховым обществом всегда общается страхователь, так как у них есть договорные отношения. Если из-за протечки трубопровода повреждена квартира соседа, то сперва иск о возмещении ущерба виновнику аварии должен подать сосед, то есть пострадавший. Виновник аварии должен признать иск, то есть подтвердить, что он нанес ущерб, и подать заявление страховщику. Далее необходимо договориться со страховщиком о том, как будет проводиться осмотр поврежденной квартиры и возмещение ущерба.
В качестве альтернативы пострадавший может подать иск своему страховщику, который также рассмотрит ущерб и предъявит требование о возмещении ущерба его виновнику.
В любом случае нельзя начинать ремонт квартиры, не получив подтверждение от своего страховщика.
Не виноват, но заплати
„Меня затопили жильцы сверху. Так как у меня есть страховка на квартиру, то я не переживал. Обратился в страховую компанию, они сказали, что компенсируют ущерб, но я все равно должен заплатить сумму собственной ответственности 200 евро. Как так? Какая ответственность? Ведь не я же виноват в случившемся, это меня затопили, я пострадавший!“, пишет Александр из Таллинна.
Комментирует руководитель сферы страхования рисков Swedbank Анника Эзула: Сумма собственной ответственности – это часть суммы ущерба, которую страхователь несет по каждому страховому случаю. Сумма собственной ответственности вычитается из суммы, подлежащей возмещению, если не оговорено иное.
Собственная ответственность не применяется в случае использования круглосуточной помощи на дому или при страховом случае, когда доказана ответственность третьего лица, причинившего ущерб. Стандартная сумма собственной ответственности на один страховой случай в Swedbank P&C Insurance AS составляет 190 евро. Размеры и условия собственной ответственности варьируются в разных страховых компаниях.
Не зная конкретного случая, сложно дать точный ответ, почему с читателя требуют оплатить сумму собственной ответственности. Если сам человек ни в чем не виноват, ущерб причинен третьим лицом и страхователь доказывает это страховщику, то франшизу выплачивать не надо. Но опять же это зависит от конкретных обстоятельств.
Например, если выяснится, что причиной ущерба было третье лицо, но страхователь мог уменьшить или предотвратить размер ущерба, то применяется и собственная ответственность. Условия различаются в разных страховых компаниях, и наиболее точный ответ клиент может получить, обратившись в свою страховую фирму. В зависимости от конкретного случая страховщик также может объяснить, применяется ли франшиза, и если да, то почему.
Чья батарея?
„У нас в квартире прорвало батарею, пока нас не было дома. Батареи были установлены законно, по всем правилам, так что почему это произошло – загадка. Когда все случилось, нас не было дома, поэтому быстро устранить протечку не удалось и затопило квартиру под нами. Насколько мне известно, батареи – собственность квартирного товарищества, то есть КТ за них отвечает. Чья страховка в этом случае должна покрывать нанесенные и нашей, и квартире снизу ущерб? Могу ли я запросить предложение у своей страховой фирмы и параллельно узнать, что может предложить страховка товарищества?“ , пишет Алла из Тарту.
Комментирует руководитель сферы страхования рисков Swedbank Анника Эзула: Первым шагом надо определить, произошел ли ущерб от объекта отдельной или общей собственности. В ситуации, когда источником ущерба явился объект общей собственности, за содержание которого отвечает квартирное товарищество, все пострадавшие должны обратиться либо непосредственно в свою страховую компанию, либо через товарищество в его страховую компанию. В последнем случае, прежде всего, стоит проверить наличие страхования ответственности и его размер. Если пострадавшие обращаются непосредственно к своему страховщику, будет соблюдена обычная процедура рассмотрения ущерба, и, когда дело будет урегулировано, в квартирное товарищество будет направлено официальное требование страховщика о возмещении причиненного и доказанного ущерба.
Swedbank P&C Insurance AS предлагает широкую страховую защиту при страховании жилья и квартирных товариществ – страхование от всех рисков. Вы должны ознакомиться со всеми исключениями, которые можно найти в положениях и условиях. Все события, не упомянутые в качестве исключений, покрываются страхованием. Не покрываются же, например, убытки и повреждения, которые произошли до заключения договора страхования или были очевидны на момент его заключения.
Ремонт вместо денег
„Наша квартира пострадала из-за соседей, которые устроили потоп. Обратились в страховую фирму, та оценила ущерб и насчитала очень маленькую сумму компенсации. Мы только недавно сделали ремонт, и затраты были значительно выше! Что делать? Можно ли оспорить сумму либо взять возмещение ремонтом, а не деньгами?“, пишет Елизавета из Кохтла-Ярве.
Комментирует председатель правления AS Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт: Клиент всегда может оспорить расчеты страховой компании по восстановительным работам. При этом выбор способа возмещения, будь то восстановительные работы или непосредственная денежная компенсация, оговаривается в условиях договора страхования таким образом, что способ возмещения выбирает страховая компания. Стоимость финансового возмещения и восстановительных работ может варьироваться, все зависит от договоренностей между страховщиком и страхователем и конкретного случая.
Товарищество как пострадавшая сторона
„В нашем подъезде произошел небольшой пожар. У одного из жильцов загорелся щиток, который находился в прихожей. Щиток был закрыт, произошло короткое замыкание, стал плавиться шкафчик. В итоге квартира не сгорела полностью, пожарные успели вовремя, но пламя уничтожило прихожую и испортило подъезд. Вопрос: кто должен оплачивать ремонт подъезда, если квартира была застрахована и у товарищества тоже, само собой, есть страховка?“, пишет Ольга из Таллинна.
Комментирует председатель правления AS Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт: Если у владельца квартиры, причинившего ущерб собственности квартирного товарищества, заключен договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, то, конечно, товарищество может требовать возмещения ущерба с владельца квартиры. И его страхование ответственности покроет понесенные расходы за вычетом собственной ответственности. Выполнит ли товарищество сначала ремонт, а затем предъявит требование компенсации владельцу квартиры, зависит от договоренностей, заключенных в рамках рассмотрения конкретного страхового случая. Наиболее предпочтительным вариантом будет тот, когда страховка товарищества выполнит свою работу, а затем выставит требования по компенсации собственнику квартиры.
Невыгодный клиент
„Раньше я страховал квартиру в одной фирме и воспользовался один раз возмещением. Срок договора прошел, я захотел его продлить, то есть заключить снова, но мне в фирме отказали. Сказали, что я невыгоден как клиент, что они оценили риски, связанные с объектом, и решили воспользоваться правом отказать. Я в шоке!“ , пишет Александр из Таллинна.
Комментирует председатель правления AS Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт: Исходя из принципа свободы договора, в страховании жилья, которое является добровольным видом страхования, каждая сторона может свободно решать, будет ли заключен договор страхования на следующий страховой период или нет. Таким образом, решение страховщика не заключать новый договор является правомерным. Если страховщик дополнительно обосновал, что желание не заключать договор обусловлено тем, что он считает заключение договора страхования экономически невыгодным для себя и поэтому не желает брать на себя страховые риски, то, с точки зрения закона, это исключает подозрение в недопустимой дискриминации.
Денег не хватило
„Так получилось, что я затопила соседей, две нижние квартиры. Моя страховка покрывает 7000 евро убытков. Первая квартира уже предъявила требование на возмещение ущерба, и им выплатили 5000 евро. Сейчас подала вторая квартира, и там 4500 евро. Так как моя страховка покрывает всего 7000, мне сказали, что денег не осталось, вернее, осталось только 2000, а нужно 4500. Что мне делать? Я пенсионер, у меня нет таких денег, которые я могла бы выплатить из своего кармана“, пишет Анна из Пярну.
Комментирует присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex: Во-первых, стоит отметить, что 7000 евро – это очень маленькая сумма. При заключении договора страхования я советую выбирать ответственность перед третьими лицами 20 000–30 000 евро минимум.
Если человек согласен с суммой ущерба, но у него нет денег, то будет запущена стандартная процедура взыскания долгов: обращение в суд, работа судебного исполнителя, арест счета, ежемесячное удержание определенной суммы с пенсии и т. д. Стоит учитывать, что потерпевший не обязан соглашаться на рассрочку, он может хотеть всю сумму сразу, и тогда может дойти до продажи квартиры с аукциона.
На мой взгляд, основная линия защиты здесь – проверить обоснованность сумм ущерба, а не принимать их как данность. Бывают случаи, когда пострадавшая сторона декларирует ущерб, который был еще до происшествия, и вписывает его в компенсацию. Страховая компания не является самостоятельным участником правоотношений по возмещению причиненного вреда. Она освобождает клиента от ответственности, в отношении которой нет спора. Если в отношении ответственности есть спор, страховая компания не может делать выплаты. Поэтому в данном случае я бы советовал соглашаться с суммой ущерба до того, как внимательно проверить ее обоснованность.