Ремонт и стройка
02.02.2023, 07:37

Эстонская фирма возлагает большие надежды на модернизацию зданий в Европе

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Эстонская компания остекляла многие известные современные здания не только в Таллинне, но и по всему миру.
Эстонская компания остекляла многие известные современные здания не только в Таллинне, но и по всему миру.
ФОТО: Eesti Betooniühing

Вчера завершилось слияние заводов Livonia Partners (бывший Klaasimeister) и стекольных заводов, принадлежащих деревообрабатывающему предприятию Barrus (приобретенных в прошлом году у международного производителя строительных материалов Saint-Gobain – прим. ред.), пишет dv.ee со ссылкой на Ärileht.

В ближайшие годы фирма планирует приобрести в Европе еще несколько стекольных заводов. Председатель правления объединенной компании Glassense Карла Аган надеется, что новое правительство Эстонии будет амбициозным и начнет ремонт всех жилых домов Эстонии, чтобы сделать их энергоэффективными. Это также откроет большой растущий рынок для компании, предлагающей энергосберегающие стеклопакеты.

По словам Агана, он ждет от нового правительства не помощи и поддержки, а амбициозных проектов по реновации всего жилого фонда Эстонии, что было бы возможно в течение 20-30 лет с помощью европособий и кредитов.

Читайте подробнее на dv.ee.


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