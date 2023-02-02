Эстонская фирма возлагает большие надежды на модернизацию зданий в Европе

В ближайшие годы фирма планирует приобрести в Европе еще несколько стекольных заводов. Председатель правления объединенной компании Glassense Карла Аган надеется, что новое правительство Эстонии будет амбициозным и начнет ремонт всех жилых домов Эстонии, чтобы сделать их энергоэффективными. Это также откроет большой растущий рынок для компании, предлагающей энергосберегающие стеклопакеты.

По словам Агана, он ждет от нового правительства не помощи и поддержки, а амбициозных проектов по реновации всего жилого фонда Эстонии, что было бы возможно в течение 20-30 лет с помощью европособий и кредитов.