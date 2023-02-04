Совет финансового эксперта: что разумнее – арендовать или купить жилье?

Текущие обязательства меньше. Причем как финансовые, так и личные. Ответственность за ремонт квартиры, функционирование оборудования и другие эксплуатационные расходы несет собственник жилья, то есть арендодатель. Прочие обязательства, связанные с домом, такие как ремонтный фонд, также ложатся на собственника.

Не требует больших первоначальных вложений. Это, вероятно, основная причина, по которой многие юноши и девушки в первую очередь решают арендовать жилье. Сразу после школьной скамьи выпускники обычно не имеют первоначального взноса, необходимого для получения жилищного кредита. Иногда родители помогают молодежи начать самостоятельную жизнь, иногда юношам и девушкам уже в раннем возрасте открывают сберегательный или инвестиционный счет для покупки первого жилья, но в большинстве своем они начинают зарабатывать на жизнь и откладывать деньги на собственное финансирование только после получения образования. Кроме того, съемное жилье в основном уже меблировано.

Проще сменить место жительства. Договор аренды может быть расторгнут с заблаговременным предуведомлением, если по какой-либо причине возникнет желание или необходимость сменить место жительства. Причины могут быть разными – лучшая работа в другой стране, пополнение в семье или необходимость смены жилья на более дешевое. Также молодежь привыкла много путешествовать – и в этом случае тоже будет проще расторгнуть действующий договор аренды, чтобы не платить деньги зря, живя в другом месте.

В целом сложилась такая закономерность, что юноши и девушки изначально живут на съемной квартире и, возможно, несколько раз меняют съемное жилье, а когда достигают какой-то стабильности как в общем укладе жизни, так и в финансовом плане, то начинают задумываться о собственном жилье. Есть, конечно, и те, кто всю жизнь любит жить на съемной жилплощади, а есть и те, кто съезжает из родительского дома и сразу заселяется в собственную квартиру. Можно найти различные аргументы в пользу любого из этих вариантов. Ниже мы перечислили основные преимущества каждого из них.

Преимущества владения жильем:

Ваше жилье есть ваше жилье. Свое место жительства обеспечивает чувство безопасности и дома во многих отношениях. Его можно обустроить именно по своему вкусу, вне зависимости от планов и требований хозяина – там можно красить стены, сверлить отверстия, держать домашних животных и т. д. Это ваше жилье, ваше решение и ваша ответственность.

Вы инвестируете в свое будущее, а не в чье-то еще. С точки зрения одних только расходов, не имеет значения, платите ли вы кому-то арендную плату или же выплачиваете кредит банку каждый месяц, но, оплачивая собственное жилье, вы инвестируете в свое будущее, а платя за аренду съемного жилья – в будущее кого-то другого. При этом приобретение собственной недвижимости является одним из наиболее распространенных и выгодных вложений. В долгосрочной перспективе цены на недвижимость тоже растут, и, если в отдаленном будущем продать квартиру, есть вероятность, что цена ее продажи будет выше, чем цена покупки. Кроме того, на рынке арендного жилья имеется большой спрос, и

из-за этого ежемесячные платежи по ипотечному кредиту часто ниже, чем арендные платежи за жилье аналогичной стоимости.

Вы можете сами получать доход от аренды. При желании и возможности вы можете сами сдавать свою собственную недвижимость в аренду и тем самым получать доход от сдачи в аренду. Причем даже том случае, если вы, например, переезжаете за границу, владеете несколькими жилищами или полностью погасили ипотечный кредит и хотите купить или построить новое жилье.