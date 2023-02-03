ФОТО | На берегу озера Харку заложен краеугольный камень уникального жилого комплекса в форме подковы

Строительная команда и связанные с проектом коллеги из других подразделений собрались на строительной площадке, чтобы поместить в краеугольный камень капсулу времени с добрыми пожеланиями. На двух этапах проекта будет построено четыре 4-этажных жилых дома, которые расположатся дугой. Первые дома будут готовы к заселению к концу 2023 года.

Исторические корни традиции закладки краеугольного камня уходят в далекие шумерские времена. Руководитель строительства Pikaliiva Kaarmaja Мярт Хансон сказал, что эта символическая традиция имеет для Bonava важное значение: „Закладка краеугольного камня означает переход на новый этап строительства. Согласно поверью, краеугольный камень скрепляет все остальные камни и придает дому прочность“.

По традиции в капсулу времени краеугольного камня помещают несколько предметов на счастье. В этот раз в капсулу были помещены следующие имеющие важное значение вещи:

кусок угля, чтобы избежать пожара;

кусок хлеба и денежная купюра, чтобы никто из жильцов дома не голодал;

карта памяти с проектной документацией, чтобы надолго сохранить информацию о спроектированных нами жилых домах;

свежий выпуск информационного бюллетеня Bonava Eesti, чтобы указать, когда именно был заложен краеугольный камень;

ветка рябины, чтобы отпугнуть злых духов.

Проект Pikaliiva Kaarmaja появится в районе Хааберсти, который еще 55 лет назад не был частью столицы – к Таллинну область Вяйке-Ыйсмяэ присоединили только в 1968 году. Несколько веков назад на этом месте стояла деревня Ярве, принадлежавшая городской мызе Хааберсти. Мыза занимала значительную территорию и к ней относилось восемь небольших поселений, в том числе деревни Ыйсмяэ, Кадака и Какумяэ.