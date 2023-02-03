ФОТО | На берегу озера Харку заложен краеугольный камень уникального жилого комплекса в форме подковы
Девелопер жилья Bonava заложил краеугольный камень первой очереди комплекса Pikaliiva Kaarmaja, который возводится на месте обладающей богатой историей городской усадьбы Хааберсти.
Строительная команда и связанные с проектом коллеги из других подразделений собрались на строительной площадке, чтобы поместить в краеугольный камень капсулу времени с добрыми пожеланиями. На двух этапах проекта будет построено четыре 4-этажных жилых дома, которые расположатся дугой. Первые дома будут готовы к заселению к концу 2023 года.
Исторические корни традиции закладки краеугольного камня уходят в далекие шумерские времена. Руководитель строительства Pikaliiva Kaarmaja Мярт Хансон сказал, что эта символическая традиция имеет для Bonava важное значение: „Закладка краеугольного камня означает переход на новый этап строительства. Согласно поверью, краеугольный камень скрепляет все остальные камни и придает дому прочность“.
По традиции в капсулу времени краеугольного камня помещают несколько предметов на счастье. В этот раз в капсулу были помещены следующие имеющие важное значение вещи:
кусок угля, чтобы избежать пожара;
кусок хлеба и денежная купюра, чтобы никто из жильцов дома не голодал;
карта памяти с проектной документацией, чтобы надолго сохранить информацию о спроектированных нами жилых домах;
свежий выпуск информационного бюллетеня Bonava Eesti, чтобы указать, когда именно был заложен краеугольный камень;
ветка рябины, чтобы отпугнуть злых духов.
Проект Pikaliiva Kaarmaja появится в районе Хааберсти, который еще 55 лет назад не был частью столицы – к Таллинну область Вяйке-Ыйсмяэ присоединили только в 1968 году. Несколько веков назад на этом месте стояла деревня Ярве, принадлежавшая городской мызе Хааберсти. Мыза занимала значительную территорию и к ней относилось восемь небольших поселений, в том числе деревни Ыйсмяэ, Кадака и Какумяэ.
Ландшафтный архитектор Bonava Эда Ване добавила, что Pikaliiva Kaarmaja строится на месте бывших сельскохозяйственных угодий. Расположенные на берегу живописного озера Харку лесные угодья мызы принадлежали Эдуарду Георгу Фику, врачу из балтийских немцев. Pikaliiva Kaarmaja строится на месте сенокосных и сельскохозяйственных угодий хутора Кангру, которые располагались вдоль подводящей к мызе дороги.
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Всего в жилых домах, строящихся по адресу Пикалийва, 5 и 7 будет 79 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир площадью от 24 до 84 м². Во дворе жилого массива появятся зоны отдыха для жителей и игровые площадки для детей разного возраста. В будущем здесь также будет возможность поиграть в настольный теннис, появится общественная зона для приготовления гриля и отдыха. Большая часть парковочных мест в жилом районе будет находиться под землей.
Многоквартирные дома Pikaliiva энергоэффективны, а низкие расходы на жилье обеспечат установленные на крышах домов солнечные батареи и примененное в каждой квартире решение „умный дом“, позволяющее управлять отоплением с расположенной в квартире панели управления и из приложения на смарт-устройстве. Домам присвоен класс энергопотребления B.