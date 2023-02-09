ОБЗОР | Достигнуто ли дно? Количество сделок с недвижимостью и средняя цена резко снизились

„Однако от нынешнего уровня сделок до самой низкой точки предыдущего большого кризиса еще очень далеко, ведь в январе 2009 года в Таллинне было заключено всего 255 сделок с квартирами. Тем не менее я считаю, что рынок недвижимости больше не будет остывать и дно количества сделок на этот раз уже достигнуто“, – прокомментировал последние данные статистики исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер, напомнив, что последний раз такой низкой активность сделок с квартирами была в январе 2012 года.

„Во второй половине прошлого года квадратный метр квартиры в Таллинне стоил в среднем 2900-3000, а в январе средняя стоимость квадратного метра снизилась примерно на 6% до 2772 евро. Однако по сравнению с январём прошлого года этот показатель всё же вырос почти на 10%“, – сказал Мартин Вахтер и добавил, что в период с лета 2021 года до лета 2022 года рост цен был неоправданно быстрым. „Последствия этого мы испытываем до сих пор, и средняя цена за квадратный метр в ближайшее время не превысит трёх тысяч евро“, – сказал Мартин Вахтер.

„Будем надеяться, что в феврале и марте активность сделок вырастет по сравнению с январём. Поскольку на среднюю цену влияет растущая доля сделок с квартирами вторичного рынка, значительного роста цен мы до начала весны, скорее всего, всё же не увидим“, – поделился своим прогнозом Мартин Вахтер.

Если кроме квартир учитывать и другие объекты недвижимости, сменившие владельцев, то в январе в Таллинне было совершено 573 сделки купли-продажи, то есть почти на 40% меньше, чем в декабре, и примерно на те же 40% меньше, чем в январе 2022 года.

Общая сумма сделок с недвижимостью составила в январе примерно 91 миллион евро, т. е. была более чем в два раза меньше, чем в декабре, а по сравнению с январём прошлого года общая сумма сделок сократилась примерно на 35%.

В январе в Таллинне было продано 16 земельных участков, застроенных жилой недвижимостью, т .е. на 2 участка больше, чем в декабре.