ЭКСПЕРТ | В ближайшее время произойдет обвал цен на часть сдаваемых в аренду квартир

„Цены на самые дорогие сдаваемые в аренду квартиры начали снижаться, так как на данный момент предложение явно превышает спрос. Для сравнительно просторной квартиры, расположенной в хорошем районе столицы, за которую в начале прошлого лета запросто можно было просить 1200-1300 евро в месяц, сейчас будет проще найти арендатора, если опустить цену ниже тысячи евро“, — обозначил Рянк порядок рекомендуемого ценового коридора.

„За очень хорошую квартиру всё ещё можно получить высокую цену, но коррекция, однозначно, стала тенденцией. С одной стороны, в условиях высокой инфляции люди ищут, на чём можно сэкономить, а с другой – те, кто инвестировал в недвижимость, оказавшись под давлением из-за высоких зимних коммунальные платежей и платежей по кредитам, проценты по которым значительно увеличились, стремятся ускорить денежные потоки“, — пояснил Меэлис Рянк.

„Уже сегодня мы видим, что многие наши клиенты прислушались к рекомендациям, и мы довольно быстро смогли найди для их квартир достойных доверия арендаторов, готовых платить разумную цену“, – сказал Меэлис Рянк.

Что касается меньших по площади и более дешёвых квартир, за которые владельцы просят около 500 евро в месяц, то снижение цен на них Рянк считает маловероятным, поскольку спрос на квартиры относительно низкой ценовой категории есть всегда, и малые инвесторы без особых проблем могут несколько месяцев оплачивать связанные с ними коммунальные платежи и платежи по кредитам даже после увеличения процентов.