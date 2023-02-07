У разбитого корыта: семья потеряла две квартиры, пенсионерка осталась на улице

Инна Владимировна рассказывает, что всю жизнь работала, чтобы обеспечить семью, чтобы ее дети и внуки ни в чем не нуждались.

„И муж мой тоже пахал на двух работах, – говорит она. – После основной шел дежурить на стоянке в ночь. Все – для того, чтобы дочери и внучатам было полегче. А оно вон как вышло… Остались в итоге вообще без всего!“

Непутевый зять

Именно он, по словам Инны Владимировны, виноват в том, что она на старости лет оказалась буквально на улице и вынуждена теперь жить на съемной квартире.

„Так как он на тот момент работал на новой работе меньше чем полгода, то я при ходатайстве о кредите в банке выступила как созаемщик, – рассказывает пенсионерка, – и наша с мужем 2-комнатная квартира была вдобавок оформлена как залог. Но основным плательщиком была записана дочка. Они с мужем оформили трешку в ипотеку. В новом доме за огромные деньги. Поначалу все было хорошо, они исправно платили за кредит. Родились детки, мальчик и девочка. Казалось бы, живите да радуйтесь, все хорошо. Но зять, с которого нефиг взять, вдруг запил, перестал ходить на работу, и платить по кредиту стало нечем. Родительская зарплата уходила на коммуналку, еду и памперсы“.

Когда возникли проблемы, дочь пришла к маме не сразу. И это, по словам Инны Владимировны, была первая ошибка.

„Если бы она сразу же пришла и рассказала, что такая ситуация, мы бы достали свои накопления и помогли бы им с платежами, – вздыхает пенсионерка. – Но она молчком. А мы с отцом и подумать не могли, что у них там такое. Мы ездили в Турцию и Испанию, а дочка-то ни словом не обмолвилась о своих проблемах. Конечно, если бы мы знали, мы бы никуда не поехали“.

О том, что возникли долги по кредиту перед банком, дочь рассказала Инне Владимировне только тогда, когда пришло письмо, что банк расторгает кредитный договор и требует погасить всю сумму.

„Вот только тогда она в слезах прибежала ко мне и стала рассказывать, – говорит пенсионерка. – Взять эту огромную сумму нам было неоткуда. Банк же требовал продать обе квартиры и погасить кредит“.

Посоветовавшись с сыном, Инна Владимировна подала объявление и стала искать покупателей.