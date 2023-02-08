Не желаете? Актриса Анна Сергеева продает свою квартиру в Ласнамяэ

Некоторое время назад Сергеева рассказала в социальных сетях, что они с мужем решили продать свое семейное гнездышко. „Мы продаем наш любимый дом, потому что семья уже такая большая. Квартира уютная, ухоженная, с прекрасным видом на море. Нам с Виктором (мужем Сергеевой — прим. ред.) было хорошо здесь жить. Это время принесло нам много любви и двух прекрасных детей“, написала актриса, по словам которой, жилье „заряжено на творчество и рождение прекрасных детей“.

В конце ноября прошлого года актеры Анна Сергеева и Виктор Марвин снова стали родителями – в их семье родилась вторая дочь Беата.

„Мы с дочерью чувствуем себя хорошо. Низкий поклон медицинскому персоналу Ида-Таллиннской центральной больницы. Это замечательные люди, которые делают очень тяжелой работу, — сказала тогда Сергеева в комментарии Kroonika. — Мы очень счастливы. Мой муж Виктор был со мной во время родов. Я запомню это на всю оставшуюся жизнь“.

Четыре года назад в семье Анны и Виктора родилась первая дочь Аксинья. „Аксинья — абсолютный центр нашего мира, мы очень любим и бережем ее. Мы верим, что энергии, любви и заботы хватит и на еще одного ребенка“, — сказала Анна.

Анна и Виктор вместе уже пятнадцать лет, восемь из них женаты. Они познакомились в Киеве в театральном вузе.