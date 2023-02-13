Дома пустуют, долги копятся: что будет с жильем россиян в Эстонии?(98)
Так как Эстония перестала выдавать визы гражданам России и запретила въезд даже по действующему „шенгену“ без уважительной причины, в стране без хозяев осталось несколько тысяч домов и квартир. Что будет с этой недвижимостью, какие проблемы запрет на въезд принес товариществам и есть ли шанс, что правительство все-таки сделает исключение и впустит в страну хозяев жилья – разбиралась „МК-Эстония“.
По данным Министерства внутренних дел, гражданам России в Эстонии принадлежит больше 41 300 объектов недвижимости. Тем, у кого нет вида на жительство и кому для въезда в Эстонию нужна виза, принадлежит около 4500 объектов, почти в 10 раз меньше.
Ограничение действует с конца лета, то есть уже больше полугода владельцы домов и квартир, которые живут в России, не могут приехать в Эстонию ни для оплаты коммунальных счетов, ни для уборки или ремонта, если что-то сломалось. За это время, так как возможность платежей между двумя странами отсутствует, у многих накопились долги.
Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар, слова которого приводит ERR, уже высказывался на эту тему и однозначно заявил, что если у владельца квартиры, являющегося гражданином России, появятся долги в Эстонии из-за неуплаты налога на недвижимость или коммунальных платежей, это может означать утрату имущества.
Сады зарастают
„К сожалению, россияне больше не имеют возможности оплачивать членские взносы за свои садовые участки, не могут ухаживать за ними или даже нанять кого-то, чтобы те ухаживали. Россияне приезжали по мультивизам на основании того, что у них здесь есть недвижимость, – рассказывает в интервью „МК“ Елена Валме, председатель Союза садоводческих товариществ Нарвы. – Приезжали со своими средствами, клали на банковский счет в Эстонии и с него оплачивали. На самом деле это небольшие деньги, и тем более обидно, что так происходит. Платежи из России в Европу больше не принимаются“.
Председатель отмечает, что поскольку электричеством и отоплением в пустующих дачах никто не пользуется, то и вопрос их оплаты не стоит остро. А вот то, что появляются неухоженные участки – это проблема.
„Существуют стандарты благоустройства в Нарве – участок требуется косить шесть раз в сезон, чтобы трава не выросла больше пяти сантиметров. Если же ничего не предпринимать, то сорняки и одуванчики полезут к соседям, за такое штрафуют. Городские власти считают, что за частными участками обязаны следить сами собственники. Но когда собственники не могут сюда приехать и косить траву, когда они не могут оплатить эту работу даже дистанционно, то кто за них должен это делать? А многие уже несколько лет не могут выбраться в Эстонию. Сначала пандемия и ограничения по въезду, теперь санкции“, – констатирует Валме.
Она отмечает, что квартирные и садовые товарищества имеют право инициировать судебные иски по долгам своих членов. Но даже если судом будет вынесено решение оплатить долги и штрафы, каким образом юридически в Эстонии могут быть востребованы деньги российских собственников, непонятно.
„Я очень опасаюсь, что нас вынуждают к тому, чтобы сами товарищества принимали на себя ответственность и передавали подобные дела в суд. Чтобы именно мы инициировали этот процесс. Но лично я не пойду в эстонский суд по поводу моего соседа, чтобы лишить его дачи. Потому что это неправильно и несправедливо, – заявляет Елена Валме. – Кто-то из владельцев-россиян пытается найти хоть какой-то выход, пусть и временный. Кто-то уже выставил свои дачи на продажу. Но мы все понимаем, что их вынуждают это сделать. Это очень шаткая и неприятная ситуация для всех“.
Проданная квартира не погасит долг
Похожая ситуация и с квартирами. Раиса Варес, член правления Ассоциации председателей квартирных товариществ из Кохтла-Ярве, рассказывает, что в доме на улице Оутокумпо есть квартира, принадлежащая россиянам, по которой копится долг.
„И в других домах, и в других городах есть такие квартиры. Люди не могут приехать, долги копятся. Они и заплатили бы за все, мы общаемся с ними, они заинтересованы в этих квартирах, но заплатить не могут, – констатирует Варес. – По нашему законодательству, мы должны что-то делать, если шесть месяцев за квартиру не платят. Квартиры небольшие, огромные долги не скапливаются, но для наших квартирных товариществ и 700–800 евро уже большие деньги“.
Раиса Варес вспоминает, что у нее уже были тяжбы с владельцами-россиянами, которые накопили долги за квартиры.
„Один был из Пскова, второй из Казани. В Пскове было человека не найти, хоть мы и узнали, что он жив-здоров, но на контакт с ним было не выйти. С тем, который был в Казани, мы переписывались, он отвечал, а потом пропал. Практически в одно время мы подали в суд по поводу этих квартир, просили об отчуждении, потому что с россиян нельзя взыскать долги, нет таких инструментов. Рассматривали разные судьи. Один судья решил, что можно отчуждать квартиру, а второй, что нельзя, он дал разрешение только на попечение“, – рассказывает член правления Ассоциации председателей квартирных товариществ.
Раиса Варес добавляет, что процессы были долгими, нужно было перевести все документы на русский язык, чтобы послать в Россию бумаги.
„С попечением возникли сложности. Квартира была в таком состоянии, что сдать ее в аренду было никак нельзя. Мы пробовали, но в квартире не было даже мебели, сдать не получилось. Тогда мы подали еще раз в суд. На этот раз суд разрешил нам ее продать. Продали мы ее за копейки, за 500 евро, а долгов списали тысячи. Взыскать эти деньги не с кого, а продать с долгом мы не можем, – констатирует Раиса Варес. – А вторая квартира до сих пор у нас сдается в аренду, вот таким образом решили вопрос“.
С нынешней квартирой-должником, хозяин которой не может приехать из России, председатель не знает, что делать: человек заинтересован в недвижимости, контакт есть, он периодически передает какие-то деньги через знакомых, но долг все равно растет.
Сложное и дорогостоящее дело
„В Кивиыли один председатель занимается сейчас тоже квартирой с долгом. Но там россияне, у которых не только недвижимость здесь, но и предпринимательская деятельность. Вероятно, можно продать его бизнес здесь, чтобы погасить долги, – полагает Варес. – Есть фирмы, которые этим занимаются, но это очень дорогое удовольствие. Возможно, с квартирами в Таллинне дело попроще, они стоят дороже, поэтому их продажа покроет все расходы, а у нас квартиры стоят мало. Дело хлопотное, долгое, затратное, а результат не окупается. Поэтому квартиры стоят, долги копятся. Не знаю, чем дело закончится. Очень жаль, что вот так непродуманно у нас сделали. Надеемся, что что-то изменится, ждем“.
Один владелец эстонской квартиры из Москвы, по словам председателя, предупредил, что, если его квартиру продадут без его согласия, он будет судиться и дойдет вплоть до европейского суда.
Можно предположить, что из-за невозможности оплачивать счета граждане России все-таки начнут сами через посредников выставлять недвижимость на продажу. Однако совладелец фирмы недвижимости Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман говорит, что такой тенденции нет – скорее граждане РФ хотят сохранить здесь свое имущество, надеясь, что оно когда-нибудь даст им шанс приехать сюда из России.
Сооман констатирует, что запросов на продажу нет, да они зачастую и не могут быть реализованы – при отсутствии грамотной доверенности продажа активов юридически невозможна.
Россияне просят помощи
Группа активистов-владельцев недвижимости из России, которые и рады были бы оплатить все свои долги, но не могут приехать, создала петицию с просьбой сделать для них исключение и начать впускать в Эстонию. Чтобы петицию рассмотрело правительство, к 8 марта она должна набрать 1000 подписей. На данный момент подписалось больше 900 человек.
Марис Мейессаар, пресс-секретарь Рийгикогу, объясняет, как проходит стандартная процедура рассмотрения петиций: „После того, как обращение на странице rahvaalgatus.ee соберет 1000 подписей и будет направлено в Рийгикогу, правление сначала проверит, соответствует ли коллективное обращение установленным требованиям. Затем примет решение о рассмотрении обращения и назначит руководящую комиссию“.
Комиссия, по словам Мейессаар, может принять решение об организации открытого или закрытого заседания, на которое приглашаются инициаторы обращения и другие заинтересованные лица для разъяснения темы, инициирования законопроекта о внесении изменений в действующее регулирование, обсуждения его на пленарном заседании как важного вопроса государственной важности, внесения предложений об отклонении обращения и т. д.
Каким будет решение по данной петиции, сказать пока сложно, но ни одна политическая партия не поднимала данный вопрос в своих предвыборных программах.