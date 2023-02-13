Дома пустуют, долги копятся: что будет с жильем россиян в Эстонии?

„Существуют стандарты благоустройства в Нарве – участок требуется косить шесть раз в сезон, чтобы трава не выросла больше пяти сантиметров. Если же ничего не предпринимать, то сорняки и одуванчики полезут к соседям, за такое штрафуют. Городские власти считают, что за частными участками обязаны следить сами собственники. Но когда собственники не могут сюда приехать и косить траву, когда они не могут оплатить эту работу даже дистанционно, то кто за них должен это делать? А многие уже несколько лет не могут выбраться в Эстонию. Сначала пандемия и ограничения по въезду, теперь санкции“, – констатирует Валме.

Председатель отмечает, что поскольку электричеством и отоплением в пустующих дачах никто не пользуется, то и вопрос их оплаты не стоит остро. А вот то, что появляются неухоженные участки – это проблема.

„К сожалению, россияне больше не имеют возможности оплачивать членские взносы за свои садовые участки, не могут ухаживать за ними или даже нанять кого-то, чтобы те ухаживали. Россияне приезжали по мультивизам на основании того, что у них здесь есть недвижимость, – рассказывает в интервью „МК“ Елена Валме, председатель Союза садоводческих товариществ Нарвы. – Приезжали со своими средствами, клали на банковский счет в Эстонии и с него оплачивали. На самом деле это небольшие деньги, и тем более обидно, что так происходит. Платежи из России в Европу больше не принимаются“.

Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар, слова которого приводит ERR , уже высказывался на эту тему и однозначно заявил, что если у владельца квартиры, являющегося гражданином России, появятся долги в Эстонии из-за неуплаты налога на недвижимость или коммунальных платежей, это может означать утрату имущества.

Ограничение действует с конца лета, то есть уже больше полугода владельцы домов и квартир, которые живут в России, не могут приехать в Эстонию ни для оплаты коммунальных счетов, ни для уборки или ремонта, если что-то сломалось. За это время, так как возможность платежей между двумя странами отсутствует, у многих накопились долги.

По данным Министерства внутренних дел, гражданам России в Эстонии принадлежит больше 41 300 объектов недвижимости. Тем, у кого нет вида на жительство и кому для въезда в Эстонию нужна виза, принадлежит около 4500 объектов, почти в 10 раз меньше.

Она отмечает, что квартирные и садовые товарищества имеют право инициировать судебные иски по долгам своих членов. Но даже если судом будет вынесено решение оплатить долги и штрафы, каким образом юридически в Эстонии могут быть востребованы деньги российских собственников, непонятно.

„Я очень опасаюсь, что нас вынуждают к тому, чтобы сами товарищества принимали на себя ответственность и передавали подобные дела в суд. Чтобы именно мы инициировали этот процесс. Но лично я не пойду в эстонский суд по поводу моего соседа, чтобы лишить его дачи. Потому что это неправильно и несправедливо, – заявляет Елена Валме. – Кто-то из владельцев-россиян пытается найти хоть какой-то выход, пусть и временный. Кто-то уже выставил свои дачи на продажу. Но мы все понимаем, что их вынуждают это сделать. Это очень шаткая и неприятная ситуация для всех“.

Проданная квартира не погасит долг

Похожая ситуация и с квартирами. Раиса Варес, член правления Ассоциации председателей квартирных товариществ из Кохтла-Ярве, рассказывает, что в доме на улице Оутокумпо есть квартира, принадлежащая россиянам, по которой копится долг.

„И в других домах, и в других городах есть такие квартиры. Люди не могут приехать, долги копятся. Они и заплатили бы за все, мы общаемся с ними, они заинтересованы в этих квартирах, но заплатить не могут, – констатирует Варес. – По нашему законодательству, мы должны что-то делать, если шесть месяцев за квартиру не платят. Квартиры небольшие, огромные долги не скапливаются, но для наших квартирных товариществ и 700–800 евро уже большие деньги“.

Раиса Варес вспоминает, что у нее уже были тяжбы с владельцами-россиянами, которые накопили долги за квартиры.