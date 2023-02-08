Выстояли в кризис: ТОП мебельной промышленности

Общий оборот компаний, производящих мебель, составил за 2022 год 641 миллион евро (на 2% больше, чем годом ранее), следует из отчета о конкуренции, составленном Äripäev Infopank. Самый большой оборот был у Standard.

Руководители предприятий, работающих в мебельном производстве, оценили прошедший год как тяжелый. Рост оборота первых двух кварталов сменился падением второго полугодия. 800 человек попали под сокращение, что уменьшило общее число работников на 12%.

Оборот на одного работника составил в четвертом квартале 109 тысяч евро (+16%), средняя зарплата – 1543 евро в месяц.