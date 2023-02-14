Недвижимость
14.02.2023, 10:21

Заемщики плачут и платят. Подорожавший чуть ли не вдвое жилищный кредит – это новая норма

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ФОТО: sirastock | Shutterstock

Нет смысла ждать отрицательной или нулевой ставки Euribor. Теперь мы должны адаптироваться к новому положению дел в сфере процентных ставок.

Подорожавшие на 30–50% кредиты сказались на бюджете многих эстонских семей подобно холодному душу. „Пла́чу и плачу́!“, – говорит среднестатистический заемщик в нынешней ситуации. В этом году несколько банков также прогнозируют и рост числа клиентов, испытывающих трудности с оплатой. О том, как сохранить здравый рассудок в условиях подорожания кредитов, рассказывает руководитель отдела финансирования частных лиц банка LHV Кэтлин Ватсель.

Каков прогноз, насколько увеличение ставки Euribor поднимет выплаты по кредиту?

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