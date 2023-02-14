Заемщики плачут и платят. Подорожавший чуть ли не вдвое жилищный кредит – это новая норма

Подорожавшие на 30–50% кредиты сказались на бюджете многих эстонских семей подобно холодному душу. „Пла́чу и плачу́!“, – говорит среднестатистический заемщик в нынешней ситуации. В этом году несколько банков также прогнозируют и рост числа клиентов, испытывающих трудности с оплатой. О том, как сохранить здравый рассудок в условиях подорожания кредитов, рассказывает руководитель отдела финансирования частных лиц банка LHV Кэтлин Ватсель.