Назван крупнейший застройщик жилой недвижимости в Эстонии в 2022 году

В этом году рынок жилищного строительства ждет ряд вызовов. Повышение ставки Euribor и энергетический кризис влияют на решения людей, и жилищные кредиты берут осторожнее, чем раньше. По словам исполнительного директора Bonava Eesti Таави Соорма, тем, кто ищет новую недвижимость, лучше приобрести подходящее жилье поскорее.

„В настоящее время, по данным аналитика Тыну Тоомпарка, на рынке Таллинна сейчас чуть менее 2000 новых квартир. Строительный сектор подвержен влиянию множества различных факторов и новых проектов запускают меньше, чем раньше. Поэтому в какой-то момент может возникнуть ситуация, когда спрос превысит предложение“, - пояснил исполнительный директор Bonava Eesti.

„Преимущество нового дома заключается, прежде всего, в возможности подобрать подходящее сочетание расположения, этажа, площади, а также вида из окон. Новые квартиры в ближайшее время дефицитным товаром не станут. Но вот квартиры с хорошими характеристиками – ходовой товар даже на падающем рынке. Вскоре может случиться так, что будет сложно найти подходящее жилье, соответствующее вашим потребностям и предпочтениям“, - добавил Соорм.

В своем анализе аналитик Тыну Тоомпарк опирается на данные, собранные с сайтов застройщиков. Как правило, в Эстонии не готовят обзоры о продаже новых квартир на основании других источников.

В общей сложности в Эстонии, Латвии и Литве было продано 470 новых квартир. В 2022 году чистый оборот концерна достиг 15 706 миллионов шведских крон.