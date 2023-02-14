Новый центр города: Пыхья-Таллинн стал самой дорогой частью города в Эстонии

По словам Яануса Лаугуса, руководителя крупнейшего в Эстонии бюро недвижимости Uus Maa, такое изменение позиции Пыхья-Таллинна обусловлено как более высокой долей новостроек, так и тем, что район стал местом, где, по сути, проходит главная артерия города и кипит жизнь. „Для Пыхья-Таллинна сейчас характерны завершённые дорогие девелоперские проекты, которые статистически повышают среднюю цену, такие например, как Ноблесснер и Каларанна, а также более мелкие объекты и дорогие квартиры вторичного рынка“, — пояснил Лаугус.

„На самом деле, Пыхья-Таллинн фактически превратился в новый центр города. Здесь многолюдно, и это свидетельствует о том, что привычные границы центра города по административному делению уже не действуют. Если в 90-е годы самыми престижными считались районы улиц Роозикрантси, Кентманни, Лембиту и Пронкси, то сегодня это совершенно точно не так. Настоящим сердцем города стал район Каламая, а не административная единица Кесклинн, расположенная между улицей Лийвалайя и Пярнуским шоссе. По существу, в этом и есть причина, по которой Пыхья-Таллинн теперь опережает Кесклинн“, — сказал Лаугус.

„Жизнь и культура стремительно приближаются к морю. Приморские районы от Ротерманни до Ноблесснера, по сути, являются сердцем города. А за культурой всегда следует и бизнес. Поток туристов также смещается в сторону Каламая и, например, на площадь Вабадузе уже практически не попадает. Коммерческие здания в квартале Маакри все ещё строятся, но после окончания рабочего дня там безлюдно“, — добавил Лаугус.