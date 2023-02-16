Стоит ли сейчас покупать квартиру и поднимется ли Euribor еще выше? Отвечают эстонские эксперты

Цены на недвижимость меняются в зависимости от общего состояния экономики. „В настоящее время цены имеют тенденцию к снижению, и на это, очевидно, влияет текущая геополитическая ситуация из-за войны“, – считает исполнительный директор подразделения жилых площадей компании 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк. По его словам, активность рынка жилья всегда коррелирует с Euribor, чем ниже его уровень, тем больше сделок совершается. И чем больше сделок совершается, тем выше их цена.

Аналитик агентства по продаже недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи также отмечает, что все прогнозы сильно зависят от того, что происходит на фронте и, соответственно, в экономике, но если смотреть на Эстонию в целом, то динамика цен на недвижимость не сильно изменилась за последнее время. „Какое-то время происходит падение, затем снова большой рост за счет новых квартир, за которым логично следует большое падение, – рассказывает он. - Мы наблюдали несколько аномальных явлений, когда именно новостройки приводили к рекордным ценам, но в действительности эти цифры нельзя переносить на весь рынок недвижимости, поскольку рынок в целом является спокойным и пока не растет“.

Он утверждает, что подобная тенденция сохранится, а весной-летом мы сможем увидеть более значительное падение, поскольку к этому времени активность сделок будет снижаться уже в течение полугода. „Новые квартиры практически не падают в цене, в то время как квартиры в панельных домах, нуждающиеся в ремонте – теряют в цене“, – отмечает Ристо Вяхи.

Что касается Euribor, то в 1Partner Kinnisvara считают, что пик уже пройден, вернее, близок. А вот достигнет ли он 4%, пока неизвестно. Прогнозы Ристо Вяхи менее оптимистичны. „Рост будет продолжаться в течение некоторого времени – об этом заявил Европейский центральный банк. Я предполагаю, что Euribor преодолеет отметку в 4%, а затем начнет понемногу стабилизироваться“.

В одном, однако, эксперты сходятся: лучшее время для покупки – это когда есть потребность или желание. „Расхожая истина гласит, что никогда не бывает неправильного времени для покупки дома. Если уровень цен и кредитоспособность благоприятствуют этому, то сделку стоит совершить. Самое главное – подумать о том, сможете ли вы оплачивать жилищный кредит, как сейчас, так и в будущем. Стабильна ли ваша работа и хватит ли вам при этом денег на жизнь“, – рассуждает Ристо Вяхи. Конечно, есть люди, которые имеют хороший капитал и могут купить квартиру в любой момент, но всегда есть и те, кто не торопится с покупкой в ожидании лучших времен. Однако, как справедливо замечает Меэлис Рянк, „в долгосрочной перспективе – недвижимость всегда выгодная инвестиция“.