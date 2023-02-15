15.02.2023, 07:37
Шестимесячный Euribor превысил 3,1%(1)
ФОТО: | Shutterstock
Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, превысила отметку в 3,1%, пишет rus.err.ee.
Ставка Euribor, которая оставалась отрицательной с ноября 2015 года, достигла нуля в июне 2022 года и с тех пор быстро растет. В конце августа Euribor уже преодолел отметку в 1%, а 12 октября перевалил за 2%.
В начале января ставка составляла 2,732%, 1 февраля превысила 3%, а 13 февраля составила 3,102%.
Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в Эстонии жилищных кредитов - увеличение Euribor означает также автоматическое увеличение платежей по кредиту.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.