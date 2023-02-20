ЭКСПЕРТ | Все о самофинансировании: от чего зависит пособие на реновацию малых жилых домов

„Малые жилые здания составляют треть жилищного фонда Эстонии. В то же время важно отметить, что среднее потребление энергии в них в расчёте на квадратный метр в Эстонии выше, чем в других странах-членах Европейского союза, и причина этого не только в холодном климате“, – сказал менеджер по коммуникации объединённого учреждения EAS и KredEx Йоонас Керге.

Значительная часть малых жилых зданий в Эстонии была построена в 1950-х и 1960-х годах, когда стандарты проектирования были совершенно иными по сравнению с сегодняшними условиями, поэтому государство способствует повышению энергоэффективности небольших домов. „Реновировать малые жилые здания имеет смысл по нескольким причинам. Во-первых, можно повысить их энергоэффективность, что снижает ежемесячные затраты на электроэнергию. С другой стороны, реновация дома обеспечивает его более долгий срок службы и современные условия жизни для его жильцов, что увеличивает стоимость недвижимости и повышает благосостояние жильцов“, – пояснил Керге.

Пособие можно запросить на реконструкцию частного дома, секции рядного дома (таунхауса) или парного дома, двухквартирного дома или рядного дома (таунхауса). „Здание должно быть внесено в регистр строений и являться постоянным местом жительства ходатая. Также должно быть самофинансирование, потому что ставка пособия находится в диапазоне 20–50% в зависимости от проекта, достигая 20 000–40 000 евро“, – пояснил менеджер по коммуникации объединённого учреждения EAS и KredEx.

Использование сбережений для покрытия самофинансирования может быть не самым целесообразным решением