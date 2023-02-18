Девелоперы: окончание войны – это самый большой риск для рынка недвижимости

„Непопулярное мнение, но, на мой взгляд, на сегодняшний день самый большой риск как для коммерческой, так и для жилой недвижимости – это окончание войны“, – говорит генеральный директор Arco Vara Мико-Уве Нийнемяэ. Он поясняет – окончания войны ждут все, но для строительного рынка это может означать большую неразбериху.