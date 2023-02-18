Девелоперы: окончание войны – это самый большой риск для рынка недвижимости(4)
Экономический спад вскоре останется позади, и во второй половине года восстановление рынка жилой недвижимости может набрать обороты, прогнозируют участники конференции по недвижимости Äripäev, пишет dv.ee.
„Непопулярное мнение, но, на мой взгляд, на сегодняшний день самый большой риск как для коммерческой, так и для жилой недвижимости – это окончание войны“, – говорит генеральный директор Arco Vara Мико-Уве Нийнемяэ. Он поясняет – окончания войны ждут все, но для строительного рынка это может означать большую неразбериху.
Для реконструкции Украины необходимы десятки миллиардов евро и огромное количество материалов – это означает, что эстонский рынок будет находиться в стагнации, считает предприниматель.
По его словам, окончание войны приведет к быстрому росту цен, поэтому на маленьком эстонском рынке строительство остановится. В связи с этим Нийнемяэ рекомендует как можно быстрее начинать работу над уже запланированными проектами.