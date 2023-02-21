ЭКСПЕРТ | Дешевые арендные квартиры расходятся как горячие пирожки

„Цены на более дешёвые квартиры практически не изменились, и такая квартира в хорошем состоянии в любом районе города по-прежнему является объектом, для которого легко найти нового арендатора. Например, 2-комнатные квартиры в ценовом диапазоне 400-500 евро до сих пор расходятся как горячие пирожки“, — сказал Меэлис Рянк о происходящем на рынке.

„Спрос на более дешёвые квартиры усилился в силу общего повышения стоимости жизни. Люди хотят контролировать свои постоянные расходы, и в случае с арендованной квартирой, у многих получилось сэкономить несколько сотен евро, приняв одно решение“, – назвал Меэлис Рянк основную причину, по которой квартиры меньшей площади так высоко ценятся на рынке аренды жилья.

Исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner отметил для сравнения, что в случае квартир с арендной платой более 1000 евро, некоторым владельцам в последние месяцы приходилось снижать цену, иногда даже на 20%, чтобы найти нового арендатора. „Когда запрашивается неправильная цена, есть риск не только потерять потенциальный доход от аренды, но и нести дополнительные расходы, потому что владелец должен оплачивать коммунальные расходы за пустующую квартиру“, — добавил Рянк.

„Все большее значение приобретает проверка платёжеспособности и сопутствующей информации об арендаторах. В последние месяцы специалисты 1Partner Kinnisvara всё чаще занимаются этими вопросами, и при необходимости предостерегают своих клиентов от возможных неприятных сюрпризов“, — отметил Меэлис Рянк ещё один аспект, характерный для текущей рыночной ситуации.