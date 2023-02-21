Недвижимость
21.02.2023, 15:26

Ставка Euribor продолжает повышаться

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ФОТО: pabloavanzini | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, превысила отметку в 3,2%, пишет rus.err.ee.

Ставка Euribor, которая оставалась отрицательной с ноября 2015 года, достигла нуля в июне 2022 года и с тех пор быстро растет. В конце августа Euribor уже преодолел отметку в 1%, а 12 октября перевалил за 2%.

В начале января ставка составляла 2,732%, 1 февраля превысила 3%, 13 февраля достигла 3,102%, а 17 февраля - 3,212%.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в Эстонии жилищных кредитов - увеличение Euribor означает также автоматическое увеличение платежей по кредиту.

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