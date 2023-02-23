Ремонт и стройка
23.02.2023, 11:56

Миллионные убытки: производитель модульных домов сокращает штат

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AKSO-HAUS
AKSO-HAUS
ФОТО: KARIN KALJULÄTE | Delfi Meedia

Производитель модульных домов Akso-Haus OÜ, который годами работал в убыток, планирует сокращения. После звонка журналиста в совете компании произошли резкие изменения, пишет dv.ee со ссылкой на Geenius.

На прошлой неделе производственно-строительные компании Akso-Haus OÜ и Akso-Haus Tuumik OÜ подали в Кассу по безработице предварительное уведомление о сокращении 10 и 13 сотрудников соответственно.

Хотя в качестве причины была указана ликвидация фирмы, официально она не начата. Обе компании принадлежат Grato Holding OÜ и занимаются производством модульных домов.

Ärigeenius обратился за комментарием к членам правления компании, однако те были немногословны. Более того, через несколько часов после разговора с журналистами сменилось все правление Akso-Haus Tuumik OÜ.

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