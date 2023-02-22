Ремонт и стройка
22.02.2023, 18:04

В Эквадоре строят дома из кокаина

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Olga Kot Photo | Shutterstock

В южноамериканской стране научились перерабатывать изъятые полицией наркотики, изготовляя из них, а также бытовых отходов, строительные смеси, пишет „МК-Эстония“.

Нынешний президент Гильермо Лассо, придерживающийся консервативных взглядов, активно борется с бандами, которые превращают страну в перевалочный пункт для доставки кокаина в Соединенные Штаты и Европу.

По данным полиции страны, количество наркотиков, изъятых в Эквадоре за один только 2021 год составило более 210 тонн. Основную часть улова правоохранительных органов составил кокаин.

За несколько лет активной борьбы с наркоторговлей полиции удалось собрать невероятное количество запрещенных веществ. Несмотря на постоянное уничтожение изъятого, к началу этого года все 27 отведенных для хранения наркотиков полицейских складов были заполнены.

Местные власти проконсультировались с ООН и приняли решение перерабатывать наркотики в строительные материалы. Теперь в стране измельчают кокаин, смешанный с другими отходами, а затем добавляют в полученный мелкий порошок цемент, песок и воду для создания бетона. Этот метод называется инкапсуляцией, он одобрен Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).

По заверению Организации Объединенных Наций, инкапсуляция совсем не вредит окружающей среде — наркотик не сможет просочиться в почву или воду. Также его никак нельзя выделить из застывшего раствора.

Власти Эквадора отмечают и другие плюсы такого метода уничтожения наркотиков. „Эта процедура дешевле и занимает меньше времени“, — сказал Пабло Рамирес, директор отдела расследований по борьбе с наркотиками Эквадора. По его словам, для сжигания тонны кокаина может потребоваться около 12 часов, а для инкапсуляции того же количества требуется менее трех часов.

Кроме того, результатом переработки становится строительный материал, который можно применить с пользой. Например, сейчас на окраине столицы Эквадора Кито строится складской комплекс, в фундаменте которого использован кокаиновый бетон. Стройка еще не завершена, но для строительства складов уже использовали 350 тонн кокаина — то есть, все, что полиция изъяла за полтора года.

По соображениям безопасности, власти страны не сообщают адрес стройки, пишет портал NV со ссылкой на Reuters.

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