Еще одна жизнь исторических зданий: новый проект Урмаса Сырумаа в районе тондиских казарм

До начала советской оккупации в этом построенном ещё в царское время здании, расположенном в жилом и деловом квартале Парка Тонди по адресу Сыякооли, 6, находилась баня и караульные помещения Военного училища Сил обороны Эстонии. После завершения строительных работ в декабре нынешнего года на двух этажах здания появится в общей сложности 1500 квадратных метров высококачественных и современных офисных помещений. Арендатором здания станет финансовое предприятие Bondora.

„Давать новую жизнь историческим зданиями — одно из важных направлений деятельности 1Partner Ehitus, мы часто работаем с объектами, в случае которых необходимо соблюдать требования охраны памятников старины. Что касается этого проекта, отдельным вызовом для нас станут сроки, так как заказчик хочет, чтобы здание было сдано в эксплуатацию уже в этом году“, — пояснил Юллар Хинно, руководитель 1Partner Ehitus.

Архитектурный проект реконструкции здания на Сыякооли, 6 был разработан Томоми Хаяси и Ханно Гроссшмидтом из архитектурного бюро HGA Arhitektid.

„Строительство здания клуба по адресу Сыякооли, 6 знаменует собой начало второго этапа застройки жилого и делового квартала Парка Тонди. График строительства напряжённый, и я очень рад, что фирма 1Partner Ehitus с ним согласилась, и арендатор Bondora сможет въехать в новые помещения уже в конце года. Потом мы продолжим заниматься развитием квартала в сторону улицы Тонди и начнём строить офисное здание по адресу Сыякооли, 1 в историческом здании казармы“, — сказал Уко Паазик, руководитель отдела развития недвижимости US Real Estate.