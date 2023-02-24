ЭКСПЕРТ | Квартира в Ласнамяэ – хорошая инвестиция?(1)
Согласно недавно опубликованному Земельным департаментом обзору сделок с недвижимостью, квартиры в Ласнамяэ, по-прежнему популярны. Крупнейший район Таллинна привлекает как инвесторов, так и покупателей жилья.
По данным Земельного департамента, за 2022 год количество сделок с недвижимостью сократилось в большинстве районов Таллинна. Тем не менее, наибольшее количество сделок с недвижимостью в Таллинне произошло в Ласнамяэ – 1701. На втором месте район Хааберсти (1467), а на третьем – Пыхья-Таллинн (1415).
По данным Земельного департамента, средняя цена квартиры на вторичном рынке в столице составила 2723 евро в четвертом квартале 2022 года, а годовой рост цен достиг 17 процентов, но за последний квартал средний уровень цен на квартиры на вторичном рынке в Таллинне упал на 5 процентов. Стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке в районе Ласнамяэ составила в среднем 115 546 евро, или 2 412 евро за квадратный метр. Средняя цена квадратного метра квартиры в Ласнамяэ составляла около 2476 евро, а медианная цена квадратного метра — 2399 евро.
Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Таллинне в четвертом квартале составила 3614 евро, увеличившись на 18 процентов в годовом исчислении и на 14 процентов в последнем квартале. Однако, согласно разъяснению Земельного департамента, рост в последнем квартале был связан с тем, что участились сделки с квартирами с более высокой ценой продажи. Это существенно повлияло на средний уровень цен.
По словам руководителя отдела частного финансирования LHV Кэтлин Ватсель, можно заметить, что рост цен на новые квартиры также замедляется. „В четвертом квартале количество сделок с недвижимостью в целом значительно сократилось, но для покупателей менее чувствительных к ценам увеличилась. В целом, однако, люди стали осторожнее, потому что рост ставки Euribor сделал кредитование более дорогим, продолжительная ситуация неуверенности на рынке недвижимости привела к росту цен, а общий рост стоимости товаров и услуг также заставил людей пересмотреть свои расходы. Все это привело к снижению спроса и замедлению роста цен на недвижимость на вторичном рынке жилья. То же самое мы видим и в рекламных кампаниях новых объектов“, — пояснила Ватсель.
Почему люди любят Ласнамяэ?
Казалось бы, на фоне общего падения уровня цен у покупателей появилось немного больше возможностей при выборе нового жилья. Однако определенная группа неизменно делает выбор в пользу Ласнамяэ. Например, люди, которые переезжают в Таллинн впервые.
По словам Ватсель, жители Ласнамяэ ценят инфраструктуру, которая делает жизнь достаточно комфортной. „В Ласнамяэ есть абсолютно все необходимое: любимый продуктовый магазин, спортивный клуб или автомастерские, а также жизненно важные учреждения, такие как детские сады, школы и центры семейного врача. Кроме того, Ласнамяэ имеет хорошее сообщение с центром города как для автомобилей, так и для пользователей общественного транспорта“, — пояснила Ватсель.
По словам маклера Эдит Наель, при переезде в столицу Ласнамяэ часто выбирают жители Ида-Вирумаа, которые ищут схожую языковую и культурную среду. „В то же время видно, что люди, приезжающие из других городов Эстонии, тоже выбирают Ласнамяэ в качестве первого места жительства в столице благодаря доступной цене. С другой стороны, жители Южной Эстонии предпочитают Мустамяэ, Кесклинн и Пыхья-Таллинн“, — пояснила Наель.
Квартира в Ласнамяэ — это хорошая инвестиция?
Ласнамяэ – это один из районов с лучшей доходностью. Если у вас уже есть недвижимость в этой части города, то можно уверенно сказать, что вы сможете достаточно быстро найти арендатора или покупателя. Особенно, если вы знаете и понимаете целевую группу как в культурном, так и в языковом плане.
Годами практиковалась старая-добрая схема, когда доход от сданной в аренду квартиры полностью или частично покрывал проценты по кредиту за вторую квартиру. „Рост Euribor не обошел стороной ни одного человека, у которого есть жилищный кредит. Использование подобной схемы сейчас вызывает сомнения. Зато за годы работы мы увидели, что квартира в Ласнамяэ является ликвидным активом, который, как правило, не задерживаются в продаже надолго и находит нового арендатора или владельца“, — подтвердила Наель.