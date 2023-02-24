ЭКСПЕРТ | Квартира в Ласнамяэ – хорошая инвестиция?

По словам руководителя отдела частного финансирования LHV Кэтлин Ватсель , можно заметить, что рост цен на новые квартиры также замедляется. „В четвертом квартале количество сделок с недвижимостью в целом значительно сократилось, но для покупателей менее чувствительных к ценам увеличилась. В целом, однако, люди стали осторожнее, потому что рост ставки Euribor сделал кредитование более дорогим, продолжительная ситуация неуверенности на рынке недвижимости привела к росту цен, а общий рост стоимости товаров и услуг также заставил людей пересмотреть свои расходы. Все это привело к снижению спроса и замедлению роста цен на недвижимость на вторичном рынке жилья. То же самое мы видим и в рекламных кампаниях новых объектов“, — пояснила Ватсель.

Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Таллинне в четвертом квартале составила 3614 евро, увеличившись на 18 процентов в годовом исчислении и на 14 процентов в последнем квартале. Однако, согласно разъяснению Земельного департамента, рост в последнем квартале был связан с тем, что участились сделки с квартира ми с более высокой ценой продажи. Это существенно повлияло на средний уровень цен.

По данным Земельного департамента, средняя цена квартиры на вторичном рынке в столице составила 2723 евро в четвертом квартале 2022 года, а годовой рост цен достиг 17 процентов, но за последний квартал средний уровень цен на квартиры на вторичном рынке в Таллинне упал на 5 процентов. Стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке в районе Ласнамяэ составила в среднем 115 546 евро, или 2 412 евро за квадратный метр. Средняя цена квадратного метра квартиры в Ласнамяэ составляла около 2476 евро, а медианная цена квадратного метра — 2399 евро.

По данным Земельного департамента, за 2022 год количество сделок с недвижимостью сократилось в большинстве районов Таллинна. Тем не менее, наибольшее количество сделок с недвижимостью в Таллинне произошло в Ласнамяэ – 1701. На втором месте район Хааберсти (1467), а на третьем – Пыхья-Таллинн (1415).

Казалось бы, на фоне общего падения уровня цен у покупателей появилось немного больше возможностей при выборе нового жилья. Однако определенная группа неизменно делает выбор в пользу Ласнамяэ. Например, люди, которые переезжают в Таллинн впервые.

По словам Ватсель, жители Ласнамяэ ценят инфраструктуру, которая делает жизнь достаточно комфортной. „В Ласнамяэ есть абсолютно все необходимое: любимый продуктовый магазин, спортивный клуб или автомастерские, а также жизненно важные учреждения, такие как детские сады, школы и центры семейного врача. Кроме того, Ласнамяэ имеет хорошее сообщение с центром города как для автомобилей, так и для пользователей общественного транспорта“, — пояснила Ватсель.

По словам маклера Эдит Наель, при переезде в столицу Ласнамяэ часто выбирают жители Ида-Вирумаа, которые ищут схожую языковую и культурную среду. „В то же время видно, что люди, приезжающие из других городов Эстонии, тоже выбирают Ласнамяэ в качестве первого места жительства в столице благодаря доступной цене. С другой стороны, жители Южной Эстонии предпочитают Мустамяэ, Кесклинн и Пыхья-Таллинн“, — пояснила Наель.

Квартира в Ласнамяэ — это хорошая инвестиция?

Ласнамяэ – это один из районов с лучшей доходностью. Если у вас уже есть недвижимость в этой части города, то можно уверенно сказать, что вы сможете достаточно быстро найти арендатора или покупателя. Особенно, если вы знаете и понимаете целевую группу как в культурном, так и в языковом плане.

Годами практиковалась старая-добрая схема, когда доход от сданной в аренду квартиры полностью или частично покрывал проценты по кредиту за вторую квартиру. „Рост Euribor не обошел стороной ни одного человека, у которого есть жилищный кредит. Использование подобной схемы сейчас вызывает сомнения. Зато за годы работы мы увидели, что квартира в Ласнамяэ является ликвидным активом, который, как правило, не задерживаются в продаже надолго и находит нового арендатора или владельца“, — подтвердила Наель.