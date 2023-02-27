Ваши гарантии: 6 вопросов, которые следует задать при приемке нового жилья

Руководитель по качеству Bonava Eesti Танель Вилльмяэ делится советами о том, какие самые важные вопросы обязательно следует задать продавцу, получая ключи.

1. Как можно связаться с управляющим?

В случае новых жилых домов за поддержание порядка в доме и дворе достаточно часто отвечает какое-нибудь предприятие по управлению недвижимостью, и к нему всегда можно обратиться с вопросами, связанным с благоустройством. Поводом для этого может быть как неисправность шлагбаума парковки, так и уборка подъездов или уборка снега с дворовой территории.

2. Где находится электрощит?

Осмотрите места расположения шкафов и щитов инженерных систем в новой квартире, а также доступы к ним. Например, если в квартире неожиданно пропадет электричество, в первую очередь следует проверить свой электрощит, обратив внимание на то, включены или выключены ли предохранители. При этом доступом к главному щиту дома обладает только управляющий, и поэтому новому жильцу обязательно нужно иметь под рукой его контактные данные на случай более серьезной проблемы.

3. Как регулировать тепло в помещении?

В свете сегодняшних цен на энергию стоит сразу же разобраться, какие отопительные устройства установлены в квартире, и как их регулировать наиболее эффективным образом. Поэтому обязательно спросите и разузнайте, как можно изменять, например, температуру воздуха в комнатах или напольное отопление в ванной.

4. Где внутри стен находятся важные коммуникации?

Для любого человека после въезда в новое жилье совершенно естественно желание начать сразу же вешать на стены красивые картины и устанавливать мебель. Однако при этом важно знать, где именно в стенах проходят водопроводные трубы и электрические провода. Особенно аккуратно следует выполнять работы по сверлению в ванной комнате и вокруг кухни. Если сомневаетесь, обязательно уточните все моменты у девелопера.

5. Как закрыть в квартире воду?