Процентная ставка по жилищным кредитам приблизилась к 5%, кредитов выдается заметно меньше

Такие данные приводятся в обзоре основных услуг банковского сектора, опубликованном в понедельник Банком Эстонии.

По данным центробанка, в январе средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам с обеспечением составила 4,71% годовых. Это на 2,76 процентных пункта больше, чем в январе 2022 года и на 0,29 процентного пункта больше, чем в декабре.

При этом в январе было выдано жилищных кредитов на общую сумму 106,5 млн евро - на 63,7 млн меньше, чем в декабре, и на 33,3 млн меньше, чем в январе 2022 года.

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