Пенсионерка подписала на сына дарственную... и оказалась в доме престарелых!

„Я отвечала: „Женя, на тебя написано завещание !“ – вспоминает Элина. – Но он уговаривал и уговаривал. Как я поняла, это была идея его жены, которая на 10 лет его моложе и с которой они вместе работают. И он в итоге поддался на ее уговоры и стал убеждать меня, что нужно подписать дарственную“.

Однажды летом, когда она была на даче, Женя и его жена стали ее уговаривать, чтобы пенсионерка сделала дарственную.

„Женя всегда говорил: у меня – своя жизнь, у тебя – своя жизнь“, – вздыхает пенсионерка.

„У нас была квартира и дача, – говорит она. – Дачу мы строили вдвоем с мужем, сколько сил на это ушло… Двухэтажный дом в живописном месте“.

Элина также работала токарем за станком, и так как работа была сдельная, то старалась побольше заработать, чтобы дети ни в чем не нуждались.

„Я из эстонской семьи, и до школы русского вообще не знала, – отмечает она. – Перед школой мы переехали в город, и мама меня так хорошо научила читать и говорить, что я была чуть ли не лучшей ученицей в классе. Затем началась война, папа ушел на фронт, а я единственная из нас всех пережила блокаду Ленинграда. Мама и две сестры умерли. Когда я осталась одна, мне было 14 лет. Мне было очень страшно… Затем еще четыре года провела в Сибири, тоже одна. Когда война закончилась, я вернулась в Ленинград и устроилась на работу – бригадиром на авиационном заводе. А потом вернулся с фронта мой папа, и мы переехали в Южную Эстонию“.

Элина говорит, что всю жизнь работала и старалась побольше заработать, чтобы дети были сыты, одеты, и у них все было.

„Остался один, Женя (имя изменено – прим.ред.), – говорит пенсионерка. – Ему сейчас 73 года. Слава богу, он еще работает“.

У Элины был муж и двое сыновей. Мужа уже нет, а один из сыновей трагически погиб.

„Меня сын определил в дом престарелых, – рассказывает Элина, которая, волнуясь, обратилась в редакцию за советом и помощью. – И квартиру мою закрыл, чтобы я обратно не вернулась. Я вообще в таком стрессовом состоянии сейчас… Ну и возраст, конечно. Мне в апреле будет 95 лет!“

Элина отмечает, что в итоге она поддалась на уговоры и все, что у нее было, отдала сыну.

„Это я теперь знаю, что дарственную делать ни в коем случае нельзя! – делится своим опытом пенсионерка. – Когда у меня спросили, при каком условии я дарю свое имущество сыну, мне надо было сказать: „Чтобы он ничего не продавал до моей смерти“. А я смогла лишь сказать: „Чтобы я могла жить в своей квартире до своей смерти“. И это была моя ошибка“.

Элина вспоминает, что при разговоре о дарственной, еще когда ничего подписано не было, сын обещал, что дачу продавать не будет.

„Но спустя какое-то время я увидела объявление о продаже, где на фото была моя дача и мои цветочки… – плачет пенсионерка. – И цена была 16 000 евро. Конечно, он продешевил, двухэтажный дом в живописном месте стоит больше. Он еще нанял какую-то женщину, которая показывала покупателям дом, потому что мама якобы сама не может!“

„Осталась совсем одна“

Долгое время Элина справлялась в квартире сама, а потом здоровье ее стало подводить.

„Ко мне стала два раза в неделю приходить помощница, – рассказывает пенсионерка. – Очень хорошая девочка. Она приносила продукты, убирала и делала все, что нужно по дому. И все было хорошо. Но три месяца назад Женя приехал и сказал: „Мама, мне предлагают комнату в N (название местечка, где она сейчас находится – прим.ред.) Давай быстро собирайся!“ Конечно, это свой сын, я ему поверила… И вот так я оказалась здесь“.

Она рассуждает, что пока ты сам кое-как справляешься, все в порядке. А случись что – сразу помещают в дом по уходу, потому что ни у кого нет времени сидеть рядом. И там ее особо никто и не навещает.

„А в доме престарелых тоже ни с кем особо не пообщаешься: у людей работы очень много, клиентов, которых нужно обслуживать, тоже очень много, и вот и получается, что ты большую часть времени – один“, – вздыхает пенсионерка.

Она отмечает, что у нее, кроме сына, есть и другие родственники, но они все далеко: