Ремонт и стройка
28.02.2023, 09:47

Странный случай в Пеэтри: фирма отказалась от договоров за день до получения разрешения на строительство

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Глава девелоперской компании Invego Кристьян-Тор Вяхи.
Глава девелоперской компании Invego Кристьян-Тор Вяхи.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

На прошлой неделе людей, купивших жилье в новостройке в волости Уус-Ярвекюла, ждал неприятный сюрприз: как-то вечером в их почтовом ящике появилось письмо от застройщика о том, что он вынужден расторгнуть договор. Однако в итоге клиенты смогли выйти из ситуации победителями, пишет dv.ee.

Уус-Ярвекюла застраивает компания Invego, которой в том числе руководит бизнесмен Кристьян-Тор Вяхи.

Первые договоры на покупку жилья были заключены с клиентами около полутора лет назад.

В минувший понедельник покупатели получили неожиданное письмо, в котором Invego расторгала договор. Причина, указанная фирмой, заключалась в том, что волость Раэ задержала выдачу разрешений на строительство, поэтому Invego не может построить новый комплекс к сроку, указанному в контракте.

Читайте подробнее на dv.ee.

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