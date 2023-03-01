Неутешительные новости от аналитиков: Euribor будет расти

„Базовая инфляция, то есть рост цен без учета цен на энергию и продукты питания, остается высокой, и потому ясно, что надо продолжить повышение базовых ставок. Я не хотел бы спекулировать на тему, как долго ставки будут расти и какого уровня они достигнут, но прежние надежды, что уже летом этого года ставки начнут снижаться, кажутся мне слишком оптимистичными“, - сказал президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.