Неутешительные новости от аналитиков: Euribor будет расти(17)
По единодушному мнению аналитиков, Европейский центробанк продолжит повышать свои базовые ставки. Эта мера, призванная обуздать инфляцию и охладить экономику, болезненно сказывается на обладателях жилищных кредитов - Euribor будет расти, пишет rus.err.ee.
Неутешительные новости для людей, взявших большие банковские кредиты: по мнению аналитиков, Европейский центральный банк продолжит начатое летом прошлого года повышение своих базовых ставок. Соответственно, будет расти и межбанковская ставка Euribor, передает „Актуальная камера“.
„Базовая инфляция, то есть рост цен без учета цен на энергию и продукты питания, остается высокой, и потому ясно, что надо продолжить повышение базовых ставок. Я не хотел бы спекулировать на тему, как долго ставки будут расти и какого уровня они достигнут, но прежние надежды, что уже летом этого года ставки начнут снижаться, кажутся мне слишком оптимистичными“, - сказал президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.
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