ГАЛЕРЕЯ | Роскошь состоятельного горожанина: в Старом городе реновировали дом, которому 600 лет

По словам историка Яака Юске, это принадлежавший знатному горожанину, характерный для своего времени жилой дом с коммерческими помещениями, с планировкой Диле-Дорнзе, построенный в стиле поздней готики. „История дома на Суур-Карья, 12 восходит к золотой эпохе Таллинна – к 15 веку, когда Таллинн стал ведущим городом восточной торговли Ганзейского союза“, — сказал Юске.

„У дома на Суур-Карья, 12 на протяжении веков было несколько известных владельцев — например, с 1803 года он принадлежал владельцу мебельного производства Лютеру. Во время Второй мировой войны здание серьёзно пострадало во время бомбардировки в марте 1944 года. Сохранились только стены цокольного этажа и фасад со стороны улицы Суур-Карья, а также представительный средневековый готический усечённый портал и сводчатые подвальные помещения. К счастью, после войны здание было отстроено заново. После восстановления независимости дом долго пустовал, ожидая возрождения. Теперь история этого объекта недвижимости наконец продолжена очень достойным образом“, — сказал Юске.

По словам Максима Моргунова, члена правления бюро недвижимости Uus Maa al Mare, которое занимается продажей площадей в доме, с точки зрения планировки и благоустройства – это новое здание, в котором сохранено множество старинных деталей. „Сохранены и отреставрированы внешние стены со стороны улицы Суур-Карья и со стороны двора, а также подъезд, но 95% конструкций здания новые. В доме новая крыша, новые перекрытия и новые внутренние стены. Все технические системы тоже современные“, — сказал Моргунов и добавил, что в Старом городе всего несколько домов с современными решениями.

По словам Максима Моргунова, внутренний дизайн и планировка здания на Суур-Карья, 12 были выполнены известным эстонским архитектором по интерьеру AET PIEL, который соединил в здании в единое гармоничное целое старинные известняковые стены с современной, просторной и минималистичной внутренней архитектурой.

На цокольном и первом этажах дома по адресу Суур-Карья, 12 расположены два коммерческих помещения. В пятиэтажном здании с собственным закрытым двором – 16 квартир, некоторые из которых двухэтажные и имеют балкон. Из 16 квартир почти половина уже проданы.