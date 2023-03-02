Недвижимость
02.03.2023, 07:37

ЭКСПЕРТ | Жилищный кредит может фантастически подорожать

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ФОТО: Nopparat Khokthong | Shutterstock

Европейская экономика сигнализирует о том, что центробанку для снижения инфляции придется повысить процентную ставку больше, чем ожидалось, и, по словам экономиста Luminor, Euribor в 5% больше не звучит фантастично, пишет dv.ee.

Во вторник и Франция, и Испания заявили об ускорении инфляции в феврале, что оказывает большее давление на Европейский центробанк. Февральская оценка годовой инфляции во Франции составила 7,2%, в Испании — 6,1%. Аналитики ожидали, что инфляция во Франции останется неизменной на уровне 7%, а инфляция в Испании замедлится.

Кроме того, инвесторы делали ставку на то, что процентная ставка ЕЦБ достигнет пика на уровне 4%. Ускорение инфляции в двух сильных экономиках еврозоны подтверждает прогнозы о повышении процентной ставки ЕЦБ на 0,5 процентных пункта в марте, а также говорит о том, что следующие повышения могут оказаться еще более значительными.

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