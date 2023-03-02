ЭКСПЕРТ | Жилищный кредит может фантастически подорожать

Во вторник и Франция, и Испания заявили об ускорении инфляции в феврале, что оказывает большее давление на Европейский центробанк. Февральская оценка годовой инфляции во Франции составила 7,2%, в Испании — 6,1%. Аналитики ожидали, что инфляция во Франции останется неизменной на уровне 7%, а инфляция в Испании замедлится.

Кроме того, инвесторы делали ставку на то, что процентная ставка ЕЦБ достигнет пика на уровне 4%. Ускорение инфляции в двух сильных экономиках еврозоны подтверждает прогнозы о повышении процентной ставки ЕЦБ на 0,5 процентных пункта в марте, а также говорит о том, что следующие повышения могут оказаться еще более значительными.