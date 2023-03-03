Известный производитель модульных домов обанкротился

„Это звучит как клише, но пандемия коронавируса и война в Украине оказались роковыми“, – сказал ликвидатор Akso-Haus Яанус Сильм.

По словам Сильма, Akso-Haus объявила о банкротстве на прошлой неделе. Примерно в то же время требование о банкротстве фирмы подал и кредитор Hekler Industrial HR, который, по словам Сильма, ожидает от Akso-Haus десятки тысяч евро. Эти два производства были объединены, пояснил Сильм.

Когда Akso-Haus была подвергнута ликвидации, вскоре выяснилось, что у компании больше обязательств, чем активов: долги достигают миллиона с лишним, а активы в общей сложности составляют 200 000 евро. У компании также есть какое-то количество денег на счете, добавил Сильм, сообщив, что крупнейшими кредиторами являются владельцы компании, которые в прошлом году вложили в Akso около миллиона евро, чтобы ее спасти.