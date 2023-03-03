Приведем дом в порядок: как получить пособие от государства на реновацию

„Очень активно занимаются сбережением энергии КТ, – отмечает представитель KredEx Пирет Мальв . – И KredEx предоставляет для этого им все возможности финансирования. После полной реконструкции многоквартирного дома потребление теплоэнергии обычно снижается на 50%“.

На вопрос, что нужно конкретно сделать, чтобы подать ходатайство, и какие документы нужно прикрепить, в фонде отвечают: „Для разных пособий этапы подготовки и необходимые документы – разные. Бюджет составляет 80 миллионов евро для КТ, и также уже выделены 35 миллионов евро на следующие четыре года для реконструкции небольших домов. Ходатайства будут принимать по мере их поступления“.

„Комплексная реконструкция многоквартирного дома позволяет повысить энергоэффективность здания и его стоимость на рынке недвижимости, продлить срок его эксплуатации и улучшить внутренний климат. Пособие для КТ предназначено товариществам и органам местного самоуправления, которые хотели бы провести по возможности полную реконструкцию своего многоквартирного дома“, – говорят представители KredEx.

Значительная часть жилищного фонда Эстонии построена в советское время. Принимая во внимание действовавшие в то время нормы проектирования и представления об энергоэффективности, проведение работ по реконструкции необходимо с точки зрения достижения современных жилищных условий и разумного энергопотребления. Совместно с партнерами KredEx провел различные исследования, чтобы получить данные о состоянии жилищного фонда, а также разработать технические решения, необходимые для реконструкции старых домов.

Все мы хотим жить в красивом теплом доме с небольшими счетами. Однако чтобы привести дома советского времени постройки в приличный вид, нужны существенные вложения. Многие здания уже явно „устали“ и нуждаются в серьезной реновации. Для этих целей государство через фонд KredEx в очередной раз выделяет деньги, чтобы помочь жителям многоквартирных и частных домов привести их в порядок.

Ориентировочно в марте откроют новый тур приема ходатайств о пособии на реконструкцию для КТ. И будут финансировать как полную реконструкцию здания, так и замену газового или электрического отопления центральным или тем, которое использует восстанавливаемую энергию.

„О пособии на реконструкцию смогут ходатайствовать КТ, которые получили разрешение на эксплуатацию до 2000 года, – подчеркивает Мальв. – Если же КТ ходатайствует о пособии на замену теплосистемы, то требований к дате разрешения на эксплуатацию нет. Размер пособия зависит от месторасположения здания, его величины и планируемых работ. И может варьироваться от 30% до 50%“.

При реконструкции многоквартирных домов KredEx предлагает новейшее решение: можно использовать изготовленные на заводе элементы крыши и внешней стены, где уже есть утепление, окна и вентиляционная система. Таким образом на объекте нужно провести только установочные и отделочные работы и при необходимости – внутренние работы по реновации в доме.

„Поначалу это может быть немного дороже, – констатирует специалист, – однако процентная ставка пособия для таких работ – выше, и весь процесс протекает для жильцов дома намного быстрее и удобнее. Все работы можно сделать за пару месяцев“.

Пособие на реконструкцию можно комбинировать также с кредитом на реновацию, если банк не дает кредит или его условия очень невыгодны.

„Также KredEx предлагает КТ поручительство по кредиту, если банк высоко оценивает риски: расположение в регионе, где рыночная ценность квартир низкая, большие инвестиции на квадратный метр, большое количество должников и т. д., – перечисляет Мальв. – И также есть пособие на установку солнечных панелей в КТ“.

Важно: у КТ нет обязательств продавать произведенную энергию в сеть, и ее можно использовать только для своих целей.

„Ставка пособия 30%, если панели компенсируют только общее электричество, и 40%, если они будут покрывать также потребление электричества в жилых помещениях или установят прибор, помогающий экономить энергию“, – отмечает Мальв.