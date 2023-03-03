Приведем дом в порядок: как получить пособие от государства на реновацию
Ориентировочно в марте этого года начнется прием ходатайств на пособия для реновации многоквартирных домов. Также уже сейчас открыт прием ходатайств на пособие для повышения энергоэффективности частных домов. „МК-Эстония“ выяснила, сколько средств выделяет государство в этом году на эти цели и что нужно сделать, чтобы получить деньги?
Все мы хотим жить в красивом теплом доме с небольшими счетами. Однако чтобы привести дома советского времени постройки в приличный вид, нужны существенные вложения. Многие здания уже явно „устали“ и нуждаются в серьезной реновации. Для этих целей государство через фонд KredEx в очередной раз выделяет деньги, чтобы помочь жителям многоквартирных и частных домов привести их в порядок.
Бюджет – 125 миллионов евро
Значительная часть жилищного фонда Эстонии построена в советское время. Принимая во внимание действовавшие в то время нормы проектирования и представления об энергоэффективности, проведение работ по реконструкции необходимо с точки зрения достижения современных жилищных условий и разумного энергопотребления. Совместно с партнерами KredEx провел различные исследования, чтобы получить данные о состоянии жилищного фонда, а также разработать технические решения, необходимые для реконструкции старых домов.
Cамое свежее из исследований датируется 2017 годом и называется „Анализ внутреннего климата и потребления энергии в реконструированных домах“.
„Комплексная реконструкция многоквартирного дома позволяет повысить энергоэффективность здания и его стоимость на рынке недвижимости, продлить срок его эксплуатации и улучшить внутренний климат. Пособие для КТ предназначено товариществам и органам местного самоуправления, которые хотели бы провести по возможности полную реконструкцию своего многоквартирного дома“, – говорят представители KredEx.
На вопрос, что нужно конкретно сделать, чтобы подать ходатайство, и какие документы нужно прикрепить, в фонде отвечают: „Для разных пособий этапы подготовки и необходимые документы – разные. Бюджет составляет 80 миллионов евро для КТ, и также уже выделены 35 миллионов евро на следующие четыре года для реконструкции небольших домов. Ходатайства будут принимать по мере их поступления“.
Деньги для квартирных товариществ
„Очень активно занимаются сбережением энергии КТ, – отмечает представитель KredEx Пирет Мальв. – И KredEx предоставляет для этого им все возможности финансирования. После полной реконструкции многоквартирного дома потребление теплоэнергии обычно снижается на 50%“.
Ориентировочно в марте откроют новый тур приема ходатайств о пособии на реконструкцию для КТ. И будут финансировать как полную реконструкцию здания, так и замену газового или электрического отопления центральным или тем, которое использует восстанавливаемую энергию.
„О пособии на реконструкцию смогут ходатайствовать КТ, которые получили разрешение на эксплуатацию до 2000 года, – подчеркивает Мальв. – Если же КТ ходатайствует о пособии на замену теплосистемы, то требований к дате разрешения на эксплуатацию нет. Размер пособия зависит от месторасположения здания, его величины и планируемых работ. И может варьироваться от 30% до 50%“.
При реконструкции многоквартирных домов KredEx предлагает новейшее решение: можно использовать изготовленные на заводе элементы крыши и внешней стены, где уже есть утепление, окна и вентиляционная система. Таким образом на объекте нужно провести только установочные и отделочные работы и при необходимости – внутренние работы по реновации в доме.
„Поначалу это может быть немного дороже, – констатирует специалист, – однако процентная ставка пособия для таких работ – выше, и весь процесс протекает для жильцов дома намного быстрее и удобнее. Все работы можно сделать за пару месяцев“.
Пособие на реконструкцию можно комбинировать также с кредитом на реновацию, если банк не дает кредит или его условия очень невыгодны.
„Также KredEx предлагает КТ поручительство по кредиту, если банк высоко оценивает риски: расположение в регионе, где рыночная ценность квартир низкая, большие инвестиции на квадратный метр, большое количество должников и т. д., – перечисляет Мальв. – И также есть пособие на установку солнечных панелей в КТ“.
Важно: у КТ нет обязательств продавать произведенную энергию в сеть, и ее можно использовать только для своих целей.
„Ставка пособия 30%, если панели компенсируют только общее электричество, и 40%, если они будут покрывать также потребление электричества в жилых помещениях или установят прибор, помогающий экономить энергию“, – отмечает Мальв.
Она добавляет, что иногда в доме сложно прийти к единому решению, и в таких случаях очень помогают констультанты KredEx, которые помогут советом, какую услугу выбрать и вплоть до того, что расскажут нюансы условий. При необходимости они также помогут составить документы. КТ могут пригласить консультанта на собрание, чтобы он мог ответить на вопросы и развеять сомнения.
Деньги для частных домов
Государство выделяет средства и для небольших частных домов – чтобы владельцы могли их реновировать по льготной цене. Меры поддержки – пособие и поручительство по кредиту. Можно получить деньги как на установку солнечных панелей, так и на другие работы по реконструкции дома.
„Небольшие дома составляют треть от всего жилого фонда Эстонии, – говорит Пирет Мальв. – Среднее потребление энергии в них – выше, чем в среднем в других странах ЕС. И причина – не только более прохладный климат. Большинство частных домов были построены в 1950–1960 гг и с учетом тогдашних норм по проектированию, разумно их сейчас реновировать и повысить их энергоэффективность, чтобы они прослужили нам еще долго“.
В зависимости от потребностей и возможностей самофинансирования можно при поручительстве KredEx предпринять как частичную, так и полную реновацию.
„Цель – повышение энергоэффективности всего жилого фонда в Эстонии, – подчеркивает Мальв, – поэтому ставка пособия в случае полной реновации будет выше. Также многое зависит от региона, в котором находится здание, и расстояния от крупных центров. Таким образом, размер пособия может варьироваться в пределах от 20% до 50% от сметы на реконструкцию. То есть от 20 000 до 40 000 евро“.
Она добавляет, что если до этого в здание и его энергоэффективность особо не инвестировали, то сейчас – определенно самое время этим заняться и начать предпринимать шаги в этом направлении.
„Дешевле уже точно ничего не будет, – заверяет специалист. – И если реновировать здание целиком, то инвестиции окупятся быстрее“.
Она добавляет, что в целях достижения большей энергоэффективности можно использовать как пособие от KredEx, так и поручительство по кредиту.