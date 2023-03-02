Количество сделок с квартирами выросло, средняя цена квадратного метра поднялась до 3000 евро

„Январь был очень спокойным – в Таллинне было совершено всего 457 сделок с квартирами, а в феврале их было уже 616. Тем самым подтвердился сделанный в январе прогноз: на этот раз дно, касающееся активности сделок, уже пройдено“, – прокомментировал последние данные статистики исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

„Увеличение средней стоимости квадратного метра квартир почти до 3000 евро в значительной степени является статистической погрешностью, обусловленной низкой активностью сделок и увеличением доли новых квартир, однако, она всё же показывает, что цены на квартиры вторичного рынка держатся намного лучше ожидаемого“, — сказал Мартин Вахтер, по словам которого, количество сделок в ближайшие месяцы должно продолжить понемногу расти. „В то же время, скорее всего, пока ещё не стоит ожидать, что цена окончательно перевалит за отметку в три тысячи евро“, — отметил руководитель 1Partner и добавил, что Euribor, который продолжает расти, должен сыграть свою роль в дальнейшем развитии событий.

„Поскольку Euribor, влияющий на кредиты, значительно вырос, рынок недвижимости испытывает облегчение от того, что банки стали идти навстречу покупателям и предлагают кредиты с фиксированной процентной ставкой. На данный момент, уже можно получить жилищный кредит с фиксированной процентной ставкой менее 4%, что намного выгоднее, чем прежняя маржа риска около 2%, к которой прибавляется действующий Euribor за 6-месяцев“, — пояснил Вахтер некоторые положительные моменты.

Если кроме квартир учитывать и другие объекты недвижимости, сменившие владельцев, то в феврале в Таллинне было совершено 742 сделки купли-продажи, то есть почти на четверть больше, чем в январе, а по сравнению с февралём 2022 года, количество сделок сократилось на 22%.

Общая сумма сделок с недвижимостью составила в феврале примерно 121 миллион евро, т. е. была на треть больше, чем в январе, а по сравнению с февралём прошлого года, общая сумма сделок сократилась примерно на 15%.

В феврале в Таллинне было продано 12 земельных участков, застроенных жилой недвижимостью, т. е. на 4 участка меньше, чем в январе.