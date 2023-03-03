Недвижимость
03.03.2023, 12:35

Ставка Euribor снова повысилась

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ФОТО: 1599686sv | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, превысила отметку в 3,3%, пишет rus.err.ee.

Ставка Euribor, которая оставалась отрицательной с ноября 2015 года, достигла нуля в июне 2022 года и с тех пор быстро растет. В конце августа Euribor уже преодолел отметку в 1%, а 12 октября перевалил за 2%.

В начале января ставка составляла 2,732%, 1 февраля превысила 3%, а 1 марта - 3,3%.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в Эстонии жилищных кредитов - увеличение Euribor означает также автоматическое увеличение платежей по кредиту. Хотя Euribor стал положительным только во второй половине прошлого года, действующие в Эстонии банки по итогам года сообщили о рекордных прибылях.

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